SPÖ bildet im Burgenland Alleinregierung mit gleichem Team

Damit wird die Landesregierung wie geplant von bisher sieben auf fünf Mitglieder verkleinert, das sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nach den Gremiensitzungen Montagnachmittag. Er kündigte Gespräche mit den anderen Parteien über mögliche inhaltliche Übereinkünfte an.

Dabei schickte er allerdings den bisherigen Regierungspartner FPÖ im übertragenen Sinn in die Wüste. Während er mit den Grünen über Verkehr und Umweltschutz und mit der ÖVP über die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sprechen will, fiel dem Landeshauptmann auf Nachfrage kein gemeinsames Thema mit der FPÖ ein.

Video: Das sagt Politik-Redakteur Alexander Zens zum SPÖ-Hoch im Burgenland

OÖN-TV Talk zum Hoch der SPÖ im Burgenland OÖN-Politikredakteur Alexander Zens erläutert, was der Wahlsieg von Hans-Peter Doskozil im Burgenland für die SPÖ, aber auch für Pamela Rendi-Wagner bedeuten kann.

Konstituierung am 17. Februar

In der Sicherheitspolitik habe man eigene Vorstellungen. Das FPÖ-Prestigeprojekt Sicherheitspartner "wird es nicht mehr geben", sagte Doskozil ohne Umschweife. Dieses werde "Schritt für Schritt" abgebaut. Die SPÖ sei immer der Meinungen gewesen, dass Sicherheit unter staatlichem Monopol stehen solle.

Der neu gewählte Burgenländische Landtag wird sich am 17. Februar konstituieren. Damit werde man am Montag nach den Semesterferien eine "handlungsfähige Regierung" haben, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und versprach, mit dem Vertrauen der Wähler sorgsam umzugehen.

Video: Die Pressekonferenz nach der Sitzung des SP-Landesparteivorstands in voller Länge

Vorzugsstimmen-Kaiser

Bei der Burgenland-Wahl ist Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) auch klarer Sieger im Vorzugsstimmen-Duell. Laut dem vorläufigen Ergebnis erhielt Doskozil auf der Landesliste 56.975 Vorzugsstimmen, das sind beinahe dreieinhalb mal so viele wie ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner, für den 16.664 votierten.

Hans Peter Doskozil feiert mit seinen Anhängern: "Der schönste Tag meines Lebens." Bild: APA

Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) gaben 7.949 Wähler eine Vorzugsstimme, 2.865 entschieden sich für die Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik. Für Manfred Kölly vom Bündnis Liste Burgenland (LBL) votierten 1.100 Stimmberechtigte. NEOS-Landessprecher Eduard Posch erreichte 566 Vorzugsstimmen auf der Landesliste.

Die meisten Landeslisten-Vorzugsstimmen (12.741) bekam Doskozil in seinem Heimat-Wahlkreis Oberwart (Wahlkreis 5), wo er mit 7.722 Vorzugsstimmen auch auf der Kreiswahlliste am besten abschnitt. Ein starkes Vorzugsstimmen-Ergebnis verbuchte im Wahlkreis 5 auch SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax, der mit 3.380 Stimmen vom achten auf den zweiten Platz vorrückte. Bei der SPÖ überholte außerdem im Bezirk Neusiedl am See (Wahlkreis 1) LAbg. Kilian Brandstätter mit 4.709 Vorzugsstimmen die Erstgereihte, Landesrätin Daniela Winkler (3.614 Vorzugsstimmen).

Bei der Volkspartei schnitten die Erstgereihten in den Bezirken auch bei den Vorzugsstimmen am besten ab. Im Bezirk Mattersburg erhielt Klubobmann Christian Sagartz, der allerdings nach Brüssel ins EU-Parlament wechselt, die meisten Vorzugsstimmen (1.555) bei den ÖVP-Kandidaten. Am zweiten Platz folgt Julia Wagentristl, die es auf 1.462 Vorzugsstimmen brachte.

Im ersten Ermittlungsverfahren erreichte die SPÖ 15 und die ÖVP acht Mandate. Die anderen Parteien gingen auf dieser Ebene leer aus, weil sie nicht die nötige Stimmenanzahl erreichten, um ein Mandat zugesprochen zu bekommen - die Wahlzahl beträgt 5.000.

Im zweiten Ermittlungsverfahren bekamen SPÖ und FPÖ jeweils vier Mandate. Die ÖVP erhielt drei, die Grünen zwei Mandate. Daraus ergibt sich die Sitzverteilung im neuen Landtag mit 19 Mandaten für die SPÖ und elf Sitzen für die ÖVP. Die Freiheitlichen sind nun mit vier, die Grünen mit zwei Abgeordneten im Landtag vertreten.

Einig waren sich die Wahlanalytiker, dass Doskozil, der vom "schönsten Tag in meinem Leben" sprach, vom zuletzt negativen Meinungsklima gegenüber der SPÖ nicht betroffen war, was an seinen Popularitätswerten und an seinem im Vergleich zur Bundespartei unterschiedlichen Kurs gelegen sein dürfte. Doskozil steht für einen harten Asyl- und Migrationskurs gepaart mit großzügiger Sozialpolitik (1700-Euro-Mindestlohn, Pflege, Gratiskindergarten). Wohl mit Blick auf Letzteres sprach SP-Chef Pamela Rendi-Wagner vom "Beispiel Burgenland".

> Video: Wahlergebnis im Burgenland

> Video: Reaktionen auf die Wahl im Burgenland

Anders als Rendi-Wagner war Bundeskanzler Sebastian Kurz im burgenländischen Wahlkampf überaus präsent, um VP-Spitzenkandidat Thomas Steiner zu unterstützen. Im Unterschied zur Steiermark davor fiel der Kurz-Effekt diesmal bescheiden aus. Mit 30,6 Prozent gab es zwar ein kleines Plus. Unterm Strich blieb Steiner der klar zweite Platz, der durch den Absturz der FPÖ abgesichert ist wie selten zuvor.

> Video: Walter Schneeberger (ORF) über die Wahl im Burgenland

Grüner Lauf gebremst

Auch der Erfolgslauf der Grünen nach dem Wiedereinzug ins EU-Parlament und der Nationalratswahl im Vorjahr wurde im Burgenland gebremst. Die Stagnation mit leichtem Plus führten Meinungsforscher wie auch das Ergebnis der ÖVP auf die stark regional geprägte Wahl, also den Doskozil-Effekt, zurück. Weiter kein guter Boden ist das Burgenland für die Neos, die wie schon 2015 klar an der Vier-Prozent-Hürde für den Einzug in den Landtag scheiterten.

Offen ließ Doskozil am Wahlabend, ob er nun eine SP-Alleinregierung bilden oder – wie Mikl-Leitner – zumindest projektbezogen Partnerschaften suchen will.

