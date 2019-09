SPÖ auf dem historischen Tiefststand, Rendi-Wagner will an der Spitze bleiben

"Wir stehen zusammen, wir lassen uns nicht unterkriegen": Der Slogan mag noch passen, doch die fröhliche Melodie des SPÖ-Wahlkampfsongs, der gestern Abend zum Einzug von Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner aus den Boxen im roten Zelt vor der Parteizentrale wummert, wirkt seltsam deplatziert. Auch ins rhythmische Klatschen mag im halbvollen Zelt niemand so recht einstimmen.

Die Stimmung bei den Funktionären schwankt zwischen Fassungslosigkeit und Resignation. Kurz bevor Rendi-Wagner die Bühne erklimmt, lässt sich doch erahnen, wie schwer das Ergebnis sie und die Partei trifft: Bei der Umarmung mit mehreren Mitstreiterinnen fließen ungezügelt die Tränen. Dann, kurz vor 18.30 Uhr, gesteht die Parteichefin wieder gefasst die Niederlage ein. Sie hat mit Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda und Wahlkampfleiter Christian Deutsch das schlechteste SP-Ergebnis bei einer Bundeswahl zu verantworten: 21,5 Prozent (vorläufiges Endergebnis).

"Das ist nicht das, wofür wir gekämpft haben", lauten ihre ersten Worte. Es folgt ein Bekenntnis, dass es "die richtigen Themen waren, die wir gesetzt haben" und der Versuch einer Mutinjektion: "Das ist eine Zwischenstation, unser Weg geht weiter." Später bekräftigte sie, nicht an Rücktritt zu denken: "Ich habe vor zehn Monaten Verantwortung übernommen und werde sie jetzt nicht abgeben."

Irritationen über Drozda

Auch Drozda will bleiben, wie er sagte, schließlich hätten er und Rendi-Wagner die SPÖ "in einer schwierigen Zeit" übernommen. Manch einen im roten Zelt lassen diese Reaktionen ratlos zurück. "Wieso übernimmt keiner die Verantwortung?", fragten sich Funktionäre hinter vorgehaltener Hand. Offen forderte gestern niemand in der Sozialdemokratie Rücktritte (siehe auch Bericht links). Doch heute im Vorstand und Präsidium wird Tacheles geredet. Der ohnehin für Querschüsse bekannte Tiroler SP-Chef, Georg Dornauer, forderte gestern eine "Kurskorrektur", stellte sich aber hinter Rendi-Wagner: Eine rote Personaldebatte "ist das Einzige, das sich Kurz (Sebastian, VP-Chef, Anm.) jetzt wünscht".

Andreas Schieder, SP-Delegationsleiter im EU-Parlament, hält eine "Öffnung der Partei" für notwendig. SJ-Vorsitzende Julia Herr ließ Kritik an der Wahlstrategie anklingen: Die SPÖ habe zwar auf "die richtigen Themen" gesetzt, sei in vielen Punkten, etwa bei der CO2-Steuer, aber zu schwammig gewesen. Auch ein härteres Auftreten gegenüber den Grünen hätten sich einige Funktionäre aber gewünscht: "Die haben wir mit Glacéhandschuhen angefasst", kritisiert einer. Bei frustrierten FP-Wählern sei dagegen wenig zu holen gewesen, das sieht auch Drozda so: "Es hat einen Wähleraustausch rechts und einen Wähleraustausch links gegeben."

Nicht festlegen wollte sich Rendi-Wagner im Hinblick auf mögliche Koalitionsverhandlungen, Drozda signalisierte grundsätzliche Bereitschaft, auch der Tiroler Dornauer will eine rote Regierungsbeteiligung.

Rot nur noch in Wien vorne

Nur noch in der Bundeshauptstadt Wien hat eine relative SP-Mehrheit von 28,9 Prozent gehalten. In allen anderen Bundesländern liegt die ÖVP vorne. In Wien schafften die Türkisen 24,1 Prozent, am Grünen-Wahlerfolg ist Wien mit 19 Prozent für die Grünen massiv beteiligt.

Im Burgenland verlor die SPÖ Platz eins, die ÖVP konnte sie im rot-blau regierten Land neun Prozentpunkte hinter sich lassen. Die FPÖ verlor auch im Burgenland im Bundestrend.

In Salzburg und Tirol kam die ÖVP mit ihren stärksten Länderergebnissen fast an eine „Absolute“ heran (47,5 bzw. 47,4 Prozent), in diesen Ländern ist auch die SPÖ mit jeweils weniger als 20 Prozent deutlich schwächer als im Bundesergebnis. Das Gleiche gilt für die FPÖ, die bei jeweils rund 15 Prozent liegt. Tirol und Salzburg sind dagegen starke Grünen- und Neos-Länder.

Fast an die Tiroler und Salzburger Ergebnisse kommt die ÖVP in einem weiteren ihrer Kernländer, in Niederösterreich, heran (43 Prozent). Die SPÖ verlor in ähnlicher Höhe wie im Bundestrend auf 20 Prozent; doch sie verwies die Freiheitlichen, die nur noch 17,1 Prozent erreichten, auf Platz drei.

In der Steiermark dagegen hat die FPÖ ihren zweiten Platz äußerst knapp, mit 19,6 Prozent drei Zehntelprozentpunkte vor der SPÖ, ins Ziel gebracht, die ÖVP liegt bei 39,8 Prozent und die Grünen bei 11,6 Prozent.

Die Grünen sind in Vorarlberg mit 16,4 Prozent gar zur zweitstärksten Partei im Ländle aufgestiegen, mit 12,8 Prozent schafften hier auch die Neos ihr bestes Länderresultat.

In Kärnten liegen die Sozialdemokraten mit einem Rückstand von fast neun Prozentpunkten auf Platz zwei hinter der ÖVP. Die FPÖ verlor hier mit minus elf Prozentpunkten am stärksten von allen Landesgruppen.

