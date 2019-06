Spitzendiplomat Albert Rohan verstorben

"Österreich verliert einen seiner profiliertesten Diplomaten", sagte Außenminister Alexander Schallenberg. Rohan hatte in den 1990er-Jahren die vorausschauende Balkanpolitik Österreichs maßgeblich mitgestaltet, "mit dem Ziel der Befriedung und der Entwicklung einer europäischen Perspektive für diese Region", betonte Schallenberg.

Rohan wurde 1936 in Melk geboren, studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien sowie am Europakolleg im belgischen Brügge. 1963 trat er in den höheren auswärtigen Dienst ein. 1977 wurde Albert Rohan Leiter des Kabinetts des damaligen UNO-Generalsekretärs Kurt Waldheim in New York. Es folgten weitere diplomatische Spitzenpositionen und 1996 schließlich die Bestellung zum Generalsekretär des österreichischen Außenministeriums. An der Seite des UNO-Beauftragten Martti Ahtisaari leistete Rohan 2006 einen wesentlichen Beitrag zu den Verhandlungen zum künftigen Status der unter UNO-Verwaltung stehenden serbischen Provinz Kosovo.