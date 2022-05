Spitzen der UN kommen nach Österreich

Während des Besuches finden Arbeitsgespräche mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg sowie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka statt. Im Fokus soll der Krieg in der Ukraine stehen. Auch Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel werden besprochen.

Am Mittwochnachmittag nehmen Guterres und Van der Bellen an einer Diskussion an der TU Wien zur Energiewende teil.

Guterres hält sich anlässlich der CEB-Session (Chief Executives Board for Coordination) der Vereinten Nationen, die zweimal jährlich stattfindet, in Wien auf. Das CEB ist das höchste Koordinationsgremium der Vereinten Nationen.