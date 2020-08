"Spitzelsystem nach DDR-Vorbild": FPÖ kritisiert Corona-Gesetzesentwurf sehr scharf

Klubobmann Herbert Kickl sieht in dem Entwurf die Grundlage für einen "autokratischen Überwachungsstaat" und ein "automatisiertes Spitzelsystem nach DDR-Vorbild". Er sprach in einer Aussendung vom "absoluten Gipfel des Kurzschen Machtrausches" und hielt Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor, er wolle Österreich in ein "Dollfuß-Regime 2020" führen.

Die Grünen und deren Gesundheitsminister Rudolf Anschober - der den Gesetzesentwurf am Donnerstag in Begutachtung gegeben hat - seien "willfährige Gehilfen der ÖVP", zeigte sich der Ex-Innenminister höchst besorgt um die Grund- und Freiheitsrechte. ÖVP und Grüne würden diese "mit Füßen treten". Der Bundespräsident müsse Stellung nehmen zu diesem "hemmungslosen Angriff" auf all die "hart erkämpften" Grundrechte.

Vor allem die geplanten rechtlichen Grundlagen für das Kontaktpersonen-Tracing missfallen Kickl. Es würde auf eine "24-Stunden-Überwachung der Bürger durch den Staat" hinauslaufen, wenn Betriebe, Veranstalter und Vereine verpflichtet würden, Daten von Kunden oder Besuchern aufzunehmen und zu speichern.

In dem Entwurf ist vorgesehen, dass Betriebe, Veranstalter und Vereine Kontaktdaten von Gästen, Besuchern, Kunden und Mitarbeitern für 28 Tage aufbewahren und den Gesundheitsbehörden im Anlassfall - also wenn es gilt Kontaktpersonen eines Infizierten zu informieren - zur Verfügung zu stellen. Voraussetzung dazu ist allerdings, wie im Entwurf, dass in die Verarbeitung der Daten "ausdrücklich eingewilligt wurde". In den Erläuterungen wird zudem klargestellt, dass Betriebe oder Veranstalter einen Eintritt oder eine Dienstleistung nicht verweigern dürfen, wenn die Einwilligung zur Datenverarbeitung abgelehnt wird.