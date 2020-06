Spitäler und Pflege: Land zahlt Corona-Bonus

LINZ. Profitieren werden davon rund 35.000 Beschäftigte in den oberösterreichischen Krankenhäusern, in den Altersheimen, in den mobilen Diensten und Mitarbeiter/innen in Einrichtungen nach dem Chancengleichheitsgesetz

Die 500 Euro sind steuerfrei für Vollzeitkräfte, Teilzeitkräfte erhalten Prämie anteilsmäßig. Damit wolle die Landespolitik „Danke sagen und besondere Wertschätzung zeigen“.

„Die Corona-Krise war für uns als Land insgesamt, aber vor allem auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Gesundheits- und Pflegebereich, eine große Herausforderung. Gedankt wurde bereits öfters, mit dieser Prämie wollen wir nochmals unsere Wertschätzung für ihre Arbeit ausdrücken. Besonders wichtig ist uns, dass alle Mitarbeiterinnen im Gesundheits- und Pflegebereich eine Prämie erhalten und dass nicht zwischen Berufsgruppen unterschieden wird. Vom Krankenhaus-Koch, über Küchenhilfskräfte bis zu Pflegekräfte und Ärzte: alle haben diese Prämie verdient. Uns ist aber bewusst, dass diese Leistungen auch mit Geld nicht angemessen abgegolten werden können“, betonen Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und sein Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP).

Die volle Prämie in der Höhe von 500 Euro erhalten alle Vollzeitkräfte, die in der Zeit vom 16. März bis 30. Juni im Einsatz waren. Teilzeitkräfte bekommen die Prämie aliquot und entsprechend ihres Beschäftigungsausmaßes. Ausbezahlt wird die Prämie über den jeweiligen Gehaltsweg. Für Mitarbeiter, für die das Land OÖ das Gehalt selbst auszahlt, erfolgt die Auszahlung der Prämie im August. Das Land Oberösterreich rechnet mit Kosten von rund 15 Millionen Euro.

Mitarbeiter/innen, die bereits unter eine andere Prämienregelung fallen, sind ausgenommen, damit die Prämien nicht doppelt ausbezahlt werden.

