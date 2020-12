Spitäler in einer Woche um zehn Prozent entlastet

Am Sonntag waren 3444 Patienten im Spital (minus 9,4 Prozent binnen sieben Tagen), davon 577 auf Intensivstationen (minus 8,7 Prozent). In Oberösterreich waren es 641 bzw. 121.

Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden betrug am Sonntag bundesweit 2461. Oberösterreich lag mit 658 neuen Fällen auf Platz eins, vor Wien (492) und Niederösterreich (403). Der Schnitt der vergangenen sieben Tage lag in Österreich bei 2719.

Die bei den Massentests positiv getesteten Personen fließen dann in die täglichen Neuinfektionen ein, wenn ihr Ergebnis des Antigen-Schnelltests mit einem PCR-Test bestätigt wurde.

58 neue Corona-Todesfälle wurden am Sonntag in Österreich registriert. In Oberösterreich waren es laut Krisenstab 15, wobei fünf davon Nachmeldungen betrafen.

