Spitäler: Besuchsverbot soll bald gelockert werden

Mit 949 aktuell Corona-Infizierten in Österreich ist dieser Wert am Donnerstag unter die 1000er-Marke gefallen. Zuletzt war die Zahl am 16. März unter diesem symbolischen Richtwert gelegen. In Oberösterreich waren es gestern nur noch 27 Erkrankte. In 33 der insgesamt 94 Bezirke in Österreich wurden seit zwei Wochen keine Neuinfektionen mehr registriert.

Angesichts der positiven Entwicklung gab es am Donnerstag weitere Lockerungssignale von Politikern. Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) stellte in Aussicht, dass die wegen der Pandemie verhängten Besuchsverbote in Oberösterreichs Spitälern mit Anfang Juni gelockert werden sollen. Die Krankenhausträger arbeiteten in den nächsten zwei Wochen an einem abgestimmten Konzept, sagte sie zu den OÖNachrichten.

Noch im Mai soll sichergestellt werden, dass Väter auf jeden Fall ihre Frauen, die entbunden haben, besuchen können. Dies wurde teilweise zu streng ausgelegt, obwohl es seit Anbeginn Ausnahmen vom Besuchsverbot bei Kindern und im Palliativbereich gibt. "Die geplanten Lockerungen im Juni werden aber nur möglich sein, wenn es die Entwicklung bei den Corona-Zahlen tatsächlich zulässt. Wir schauen ganz genau hin", betonte Haberlander gestern auch.

Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) sagte in Wien, dass der bundesweite Weg bei den Lockerungen beibehalten werde: "Alle 14 Tage ein Öffnungsschritt mit Sicherheitsmaßnahmen, dann Evaluierung, allenfalls Gegenmaßnahmen." Letztere seien nach den ersten Schritten am 14. April und am 1. Mai nicht notwendig gewesen, weil "die Lockerungen keine negativen Auswirkungen" nach sich gezogen hätten.

Beschleunigung möglich

Anschober kündigte deshalb für die erste Juni-Hälfte eine vertiefende Großprüfung an. Bringe auch diese ein gutes Ergebnis, "könnte es durchaus zu einer Beschleunigung von Öffnungsmaßnahmen führen". Eine Umstellung auf ein regionales "Ampelsystem" im Kampf gegen das Virus, wie es in Deutschland diskutiert wird, lehnt Anschober ab.

Dass das Risiko weiter gegeben ist, zeigen bis zu 29 positive Corona-Fälle im Paketzentrum der Post in Hagenbrunn (Niederösterreich) und ein weiterer Todesfall in Oberösterreich – ein 81-jähriger Linzer mit Vorerkrankungen verstarb im Kepler-Uniklinikum. (az/luc)

