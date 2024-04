Spionageaffäre: Aufdecker fühlt sich "traumatisiert"

Ein Grund sollen die Spionageaktivitäten des Ex-Staatsschützers Egisto Ott (siehe auch nebenan) und seines mutmaßlichen Auftraggebers in russischen Diensten, Jan Marsalek, gewesen sein.

Im ORF-Radio sprach Grozev, der für die Plattform Bellingcat arbeitet, von "extrem traumatischen" Erfahrungen, verbunden mit dem Vorwurf, dass Österreich die russische Unterwanderung lange unterschätzt habe. Ehemalige Geheimdienstbeamte der Republik hätten den russischen Diensten "geholfen, in meine Wohnung einzubrechen, den Computer meiner Familie zu stehlen und ihn an den russischen Geheimdienst zu übergeben. Das fühlt sich wie ein ultimativer Vertrauensbruch an." Grozev hatte zu den Giftanschlägen auf die Putin-Gegner Sergej Skripal und Alexej Nawalny recherchiert. Er wurde deshalb vom russischen Innenministerium 2022 auf die Fahndungsliste gesetzt.

Dass Österreich in Sachen Geheimdienste nun versuche, reinen Tisch zu machen und das internationale Vertrauen wiederzugewinnen, sei gut zu sehen, sagte Grozev. Allerdings: "Ich fürchte, dass auch dieses neu erlangte Vertrauen schnell wieder verloren gehen kann, falls es zu einer Änderung der politischen Landschaft in Österreich kommen sollte."

