Spionage-Vorwürfe rund um Strache überschatten blauen Neustart

Dass Heinz-Christian Strache anfällig für Verschwörungstheorien ist, war schon während seiner FP-Obmannschaft kein Geheimnis. Dass er nach seinem Fall auch seine bis dahin engsten Vertrauten verdächtigte, sich gegen ihn gewandt zu haben, erscheint daher nur logisch.

Wie gestern bekannt wurde, sind bei der Hausdurchsuchung bei Strache in der Casinos-Affäre Bespitzelungsfotos von Johann Gudenus aufgetaucht. Strache soll seinen Ibiza-Co-Hauptdarsteller verdächtigt haben, Teil des angeblichen Masterplans zu seinem Sturz gewesen zu sein. Auch der Wiener FP-Chef Dominik Nepp wurde überwacht. Die Behörden hätten dies bestätigt, nachdem er verdächtige Beobachtungen seiner Frau gemeldet habe, so Nepp.

Strache dementierte, der Auftraggeber zu sein: "Engagierte Bürger" hätten "unter Zuhilfenahme von Privat-Detekteien Hintermänner und Akteure der Ibiza-Causa ausfindig machen wollen", manche hätten Ermittlungsergebnisse mit ihm geteilt. Aber: "Ich habe keinen Auftrag erteilt und daher auch kein Geld bezahlt."

Allerdings bestätigte FP-Chef Norbert Hofer gestern, auf Nachschau eine entsprechende Detekteirechnung in der FP-Buchhaltung gefunden zu haben. Sie sei "dem Auftraggeber" zur Begleichung zugestellt worden. Nähere Details wollte Hofer nicht nennen. Nach OÖN-Recherchen sind Berichte, wonach es um 200.000 Euro gehe, falsch, der Betrag soll deutlich geringer sein. Im Schnitt verrechnen Detektive exklusive Spesen rund 90 Euro pro Überwachungsstunde, für eine 24-Stunden-Observation sind zumindest zwei Personen notwendig. Ein fünfstelliger Auftragswert ist also nicht unüblich.

Spitzel-Affäre um Heinz-Christian Strache

Erste Details zur Parteireform

Straches Aktion sei "zumindest seltsam", und er "not amused", zeigte sich Hofer verärgert. Kein Wunder, wollte der Nachfolger des gefallenen FP-Chefs am Donnerstag doch eigentlich ein neues Kapitel in der blauen Geschichte schreiben: Gemeinsam mit dem Welser Bürgermeister Andreas Rabl hatte Hofer zur Präsentation erster Details der Parteireform geladen. "Die FPÖ soll zu einer stabilen, staatstragenden 25-Prozent-Partei werden", gab er als Ziel aus.

Nach dem "ereignisreichen Jahr" wolle er die FPÖ wieder aufbauen und als "moderne, rechtskonservative Partei" positionieren, "die in der Opposition den Finger in die Wunden legt". Nur bei einem Scheitern der türkis-grünen Koalitionsverhandlungen werde man diese Position überdenken.

Inhaltlich bleibt die Linie, den harten Kurs in Asyl- und Sicherheitsfragen will man aber, wie berichtet, um "Satellitenthemen" erweitern. In der Mitgliederbefragung hat sich laut Rabl etwa gezeigt, dass Bildung für FP-Wähler das fünftwichtigste Thema ist. Klare "rote Linien zum Rechtsextremismus" wünschen sich 70 Prozent der Funktionäre, künftig soll es "Aufnahmekriterien für FP-Mitglieder" geben: "Wer demokratische und rechtsstaatliche Prinzipien und Gewaltfreiheit missachtet, hat keinen Platz", so Rabl. Er könne sich "nicht vorstellen, dass jemand, der bei den Identitären aktiv war, diese Prinzipien hochhält", sagte er auf Nachfrage.

Alle Ergebnisse – auch die Compliance-Regeln, die Oberösterreichs Landeschef Manfred Haimbuchner erarbeitet – werden am 8. Jänner präsentiert.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at