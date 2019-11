Spesenaffäre: Strache beschuldigt seinen ehemaligen Leibwächter

Die Wiener FPÖ setzt beim von vielen blauen Granden geforderten Parteiausschluss von Heinz-Christian Strache auf Zeit. "Es besteht keine Eile", man wolle korrekt vorgehen, deshalb werde das Schiedsgericht weitere Zeugen, womöglich auch Strache selbst, anhören, kündigte der Wiener FP-Chef Dominik Nepp gestern an.

Video: ZiB-Innenpolitik-Ressortleiter Hans Bürger zum Hickhack rund um Heinz-Christian Strache.

Wohl nicht ganz zufällig fanden zeitgleich neue Details, die Strache in der Spesenaffäre belasten, den Weg an die Öffentlichkeit. Sie sollen aus Ermittlungsprotokollen stammen, die in der Nacht auf Donnerstag im FP-Schiedsgericht gesichtet wurden. Es dürfte sich um die Aussagen von Straches langjährigem Leibwächter Oliver R. und seiner früheren Assistentin handeln. Beide wurden Ende September von der "Soko Ibiza" einvernommen und sollen umfassende "Lebensbeichten" abgelegt haben.

Demnach soll es um weit mehr als die bekannten Spesen wie den 2500-Euro-Mietzuschuss für Straches Klosterneuburger Villa gegangen sein. Die Justiz hegt den Verdacht, dass sich der Ex-FP-Chef in großem Stil private Spesen von seiner Partei refundieren ließ. Auf der Liste der kolportierten Beispiele finden sich Luxuseinkäufe, Wartungsarbeiten am Swimmingpool, eine Whirlpoolreparatur, Schulgeld und Nachhilfestunden für eines von Straches Kindern aus erster Ehe, Arbeiten an der "Grabstelle Strache" und jede Menge an Gastronomierechnungen. Letztere, so der Verdacht der Ermittler, könnten ein Vehikel gewesen sein, um Privateinkäufe als Arbeitsessen zu verbuchen – unter Mithilfe des Leibwächters, der Kontakte in die Gastronomieszene gehabt haben soll.

Oliver R., der ab 2011 als Chauffeur und Sicherheitsberater ganz nah an Strache war, soll Hunderte Belege und Rechnungen im Ausland versteckt haben. Diese wurden von der Justiz beschlagnahmt und werden ausgewertet. R. soll die Belege aus Rache gehortet haben, weil er sich nach einer Krebserkrankung 2014 von Strache im Stich gelassen fühlte. Nach seiner Rekonvaleszenz und Rückkehr in den Job begann er zu sammeln.

Strache betonte, dass "alle kolportierten Kosten für Pool, Schulgeld und sonstige Privatausgaben nachweislich von mir bezahlt wurden". Weil sein Ex-Bodyguard keine "belastenden Beweise" gegen ihn gefunden habe, "begann er solche offensichtlich zu konstruieren". Die Justiz solle prüfen, ob R. "Restaurantrechnungen umgewandelt und ein zweites Mal eingereicht hat, um sich unrechtmäßig zu bereichern", forderte Strache.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at