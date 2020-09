Spesenaffäre: Geständnis von Straches Ex-Sekretärin

"Geständig im Sinne des Tatvorwurfs": So zeigte sich die frühere Assistentin von Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache in den Ermittlungen zur Spesenaffäre. Das geht aus der Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien zur Kontenöffnung bei Strache hervor.

Schon 2014 soll Strache nach Aussagen der Assistentin, die bereits vier Mal einvernommen wurde, per SMS die Übernahme von Rechnungen durch die Partei erklärt haben. Sie solle "ab sofort auf alle Rechnungen ,politisch veranlasst‘ schreiben", so die Aufforderung, in einer zweiten Kurznachricht erklärte Strache: "Aus steuerlichen Gründen!"

Eine nähere Erklärung gibt es in der Aussage nicht, auch keinen Kommentar von der Staatsanwaltschaft, die nur bestätigte, dass das Verfahren weiter anhängig ist.

Strache soll sich Privatausgaben von der Partei finanziert haben lassen, dafür sollen Scheinrechnungen erstellt worden sein. Neben der Assistentin haben zwei ehemalige Leibwächter den früheren FP-Chef, für den die Unschuldsvermutung gilt, belastet.

Strache selbst hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen, er sehe die Sache weiter gelassen, hieß es auch gestern bei seiner neuen Liste, dem Team HC Strache. Ob die angekündigte Kontenöffnung bereits stattgefunden habe, wollte man dort nicht beantworten.

Die Schadenssumme für die Partei bezifferte das Bundeskriminalamt, das die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft führt, wie berichtet mit 580.832,82 Euro.

