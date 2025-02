Spectra-Umfrage: Der FPÖ schaden geplatzte Koalitionsgespräche nicht

Mit den am Mittwoch gescheiterten Koalitionsverhandlungen steht Österreich 140 Tage nach der Nationalratswahl im September weiter ohne Bundesregierung da. Wie schlägt sich das in den politischen Präferenzen der Wähler nieder? Und was wollen sie? Neuwahl, Expertenregierung oder wieder Regierungsverhandlungen ohne blaue Beteiligung?