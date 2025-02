Spannende Stunden rund um die Regierungsbildung

Alles wieder in Bewegung in Sachen Bundesregierung.

Vieles ist rund um die Regierungsbildung im Fluss an diesem Donnerstag. Wie berichtet, gibt es eine Einigung auf den Budgetpfad. Auch weitere damit in Zusammenhang stehende Punkte wie eine erweiterte Bankenabgabe und ein Beitrag der Energiekonzerne sollen vereinbart sein. Auch die höhere Krankenversicherung für Pensionisten - auf die es eine Einigung in der ersten Dreier-Verhandlungsrunde gab - ist wieder auf dem Tisch.