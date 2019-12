Spaltungen haben bei der FPÖ schon Tradition

Auch wenn "Die Allianz für Österreich" in Wien zunächst ein blauer Ableger auf Landesebene ist: Parteispaltungen haben bei den Freiheitlichen schon so etwas wie Tradition. Pionierin war 1993 Heide Schmidt. Weil sich die damalige Dritte Nationalratspräsidentin und stellvertretende Parteiobfrau mit Jörg Haider überworfen hatte, gründete sie in der laufenden Legislaturperiode das Liberale Forum.

Auslöser war das von FP-Chef Haider initiierte Anti-Ausländer-Volksbegehren "Österreich zuerst". Vier blaue Abgeordnete machten mit Schmidt den fliegenden Wechsel und gründeten ihren eigenen LIF-Parlamentsklub. Bei der nächsten Nationalratswahl 1994 zogen die Liberalen mit sechs Prozent in den Nationalrat ein, bei der Neuwahl 1995 schaffte man den Verbleib mit 5,5 Prozent. Den Aufstieg der Haider-FP konnte man aber kaum bremsen. Die landete 1999 mit 26,9 Prozent auf Platz zwei und in einer Regierung mit der ÖVP. Das Projekt LIF endete mit 3,7 Prozent bei dieser Wahl.

Sechs Jahre später zog Jörg Haider selbst die Reißleine und gründete das "Bündnis Zukunft Österreich". Davor war die FPÖ nach dem "Knittelfelder Putsch", einer krachenden Wahlniederlage, einem anhaltenden Richtungsstreit und hohen Schulden unter Haiders kräftiger Mitwirkung in eine existenzielle Krise geschlittert.

Bei der Nationalratswahl 2006 nahm das BZÖ mit 4,1 Prozent hauchdünn die Hürde für den Einzug in den Nationalrat, wo man die Oppositionsbank drückte. Bei der Wahl 2008, kurz vor Haiders Unfalltod, schaffte Orange den Höhepunkt mit 10,7 Prozent, ehe man 2013 mit 3,5 Prozent in der Versenkung verschwand.

Der jüngste nicht-blaue Nachahmer war Peter Pilz, der 2017 mit seinem Grün-Ableger Liste Jetzt 4,4 Prozent schaffte und heuer mit 1,9 Prozent ausschied.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at