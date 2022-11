Spaltung bei den Innsbrucker Grünen

Dem Bürgermeister werfen sie sture Machtpolitik und mangelnde Transparenz vor.

Willi war wegen eines Kontrollamtsberichts über seine Personalpolitik unter Beschuss geraten. Er will aber im Amt bleiben. Den Vorwurf der mangelnden Transparenz verstehe er nicht. "Wir haben noch nie so viele interne Sitzungen gehabt wie in dieser Periode."

Nun sei eben das in Innsbruck herrschende "freie Spiel der Kräfte um eine Facette reicher", meinte er nur. "Ich reflektiere jeden Tag, ich habe eine sehr kritische Frau und einen kritischen Klub. Es muss sich niemand Sorgen machen, dass ich mich nicht kritisch hinterfrage."

Kritischer Kontrollamtsbericht

Auslöser der jüngsten Grabenkämpfe, die auch zu Neuwahlen führen könnten, war ein Kontrollamtsbericht. Darin wurden unter anderem hohe Zulagen, Sonderbehandlungen und -verträge für einzelne Mitarbeiter in Willis Umfeld bemängelt. Besonders Willis Vorzugsbehandlungen der Innsbrucker Personalchefin wurden kritisiert. Willi kam ihrer absehbaren Absetzung durch den Stadtsenat zuvor, indem er das Amt auflöste und dafür eine ihm direkt unterstellte Stabsstelle "Personalmanagement" schuf. Als Leiterin der Stabsstelle wurde die in die Kritik geratene Personalchefin bestellt.

Zuletzt wurde in Innsbruck über eine Neuwahl debattiert, regulär wählt die Stadt erst 2024. Im Dezember-Gemeinderat wird es dazu einen Antrag der Neos geben. Allerdings ist eine Mehrheit fraglich.