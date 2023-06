SP-Wahlkommission auf Spurensuche: Wie es zu der Auszählungspanne kam

Bereits am frühen Vormittag traf sich am Dienstag die SP-Wahlkommission, um nochmals die abgegebenen Stimmen nachzuzählen. Am Montag war bekannt geworden, dass die Ergebnisse beim Parteitag vertauscht worden waren und nicht Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, sondern der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler die meisten Stimmen bei der Wahl des SP-Vorsitzenden erzielt hatte.