Doch in der Zwischenzeit sind neue Unklarheiten mit Sprengkraft aufgetaucht, weil es zu einem derartigen Sonderfall einfach keine Regelung in den Parteistatuten gibt. Zuallererst muss das SP-Präsidium heute am Nachmittag klären, ob und unter welchen Voraussetzungen weitere Kandidaten bei einer Mitgliederbefragung antreten dürfen.