SPÖ-Parteitag: Der Frontverlauf des Applauses

Am Ende setzte Hans Peter Doskozil auch eine emotionsgeladene Geste: „Wir müssen zueinander finden", sagte er in seiner Rede nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Er sprach Andreas Babler, seinem Gegenkandidaten, Respekt aus. "Ich hoffe, du nimmst meine Einladung an und kommst herauf", wandte er sich an ihn. Babler kam auf die Bühne, es folgte eine kurze, nicht besonders innige Umarmung. Erst dieser Moment brachte (fast) alle Delegierten dazu, sich