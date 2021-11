SP-Paket nach "Teuerungsgipfel"

Die Inflation sei so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr, die Menschen kämen besonders durch die hohen Energiepreise unter Druck. "Niemand darf in Österreich frieren", sagte Rendi-Wagner.

In der Budgetdebatte ab Dienstag will die SPÖ ein Maßnahmenpaket zur Entlastung von Beschäftigten, Menschen in Pension und Studierenden vorlegen. Die "soziale Kälte" habe unter Türkis-Blau zugenommen und sei unter Türkis-Grün nicht abgeschafft worden.