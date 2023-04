SP-Mitgliederbefragung startet: Wer wen unterstützt

Heute geht’s los: Rund 148.000 Parteimitglieder sind aufgerufen zu entscheiden, wer die SPÖ künftig führen soll: Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil oder Andreas Babler.

Oberösterreichs SP-Spitzen für Doskozil: Herausforderer Doskozil hat heute seinen ersten größeren öffentlichen Auftritt in Oberösterreich: Im Volkshaus Ebelsberg stellt er sich ab 18 Uhr der Diskussion. Er hat in Oberösterreich die Unterstützung höchstrangiger Parteifunktionäre: Klar für Doskozil ausgesprochen hatte sich im OÖN-Interview der Linzer Bürgermeister Klaus Luger.

SP-Landesparteichef Lindner und der Linzer Bürgermeister Klaus Luger sprechen sich für Hans Peter Doskozil als künftigen SP-Vorsitzenden aus. Bild: Volker Weihbold

Der frühere langjährige Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer wird seine Stimme ebenfalls Doskozil geben. Und nach langem Zögern hat am Wochenende auch Landesparteichef Michael Lindner offiziell kundgetan, was über die vergangenen Wochen ohnehin erkennbar war: Auch er stimme für Doskozil, weil er derjenige sei, der die SPÖ am erfolgreichsten in eine Nationalratswahl führen könne.

Mehrere Bürgermeister und Ex-Bürgermeister – etwa die Pfaffinger Bürgermeisterin Gabriele Aigenstuhler oder der frühere Ennser Stadtchef Franz Stefan Karlinger – sind ebenfalls für Doskozil

Rendi-Wagners Trümpfe: Parteichefin Rendi-Wagner kann unter prominenteren Parteimitgliedern aus Oberösterreich auf Nationalratsabgeordnete wie SP-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. Ex-Sozialminister Alois Stöger, FSG-Chef Rainer Wimmer oder voest-Betriebsrat Dietmar Keck zählen. Auch Ex-Justizministerin Maria Berger wird für Rendi-Wagner stimmen.

Heinz Fischer Bild: Peter Lechner

Rendi-Wagners Trümpfe sind aber vor allem frühere Bundesspitzenpolitiker, allen voran Ex-Bundespräsident Heinz Fischer, der sich am Wochenende für Rendi-Wagner ausgesprochen hat. Zuvor schon hatten sich die Ex-Kanzler Franz Vranitzky, Viktor Klima, Alfred Gusenbauer und Werner Faymann für Rendi-Wagner an der Parteispitze ausgesprochen – ebenso wie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sowie dessen Vorgänger Michael Häupl.

Ex-Landesrätin Gertraud Jahn Bild: SP

Bablers Basis – von Buchinger bis Gerstorfer: Für Andreas Babler ausgesprochen hat sich in Oberösterreich die frühere Landesparteichefin und nunmehrige Landeschefin des SP-Pensionistenverbands, Birgit Gerstorfer. Auch der frühere EU-Abgeordnete Josef Weidenholzer, Ex-Landesrätin Gertraud Jahn, Ex-Sozialminister Erwin Buchinger, Mauthausens Bürgermeister Thomas Punkenhofer, Ex-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer, Landesbildungsvorsitzender Bernd Dobesberger und die Ebenseer Bürgermeisterin Sabine Promberger sind neben anderen SP-Mitgliedern mit Oberösterreich-Bezug im "Team Babler".

Befragung läuft bis 10. Mai

Die Befragung, wer künftig an der Spitze der SPÖ stehen wird, läuft bis 10. Mai. Die Abstimmung wird sowohl postalisch als auch online möglich sein. Die postalische Befragung wird zur Unterstützung der Wahlkommission von der Firma Dataform durchgeführt, die EDV-Befragung vom ITZ (SPÖ Informationstechnologie Zentrum). Bei doppelter Abstimmung schlägt die postalische Stimmabgabe die Online-Stimmabgabe.

Begleitet werden Prozess und Ablauf der Befragung von der Wahlkommission, Notar Michael Umfahrer und einem IT-Experten. Nach dem 10. Mai sollen eingelangte Fragebögen und Online-Stimmen auch stichprobenartig geprüft werden. Ein Ergebnis werde frühestens am 22. Mai vorliegen, hatte der Leiter der SP-Wahlkommission – der frühere Wiener SP-Landtagsabgeordnete Harry Kopietz – bereits angekündigt.

Die eigentliche Wahl des oder der SP-Vorsitzenden findet dann am 3. Juni beim Sonderbundesparteitag im Linzer Design Center statt. Sowohl Pamela Rendi-Wagner als auch Hans Peter Doskozil haben angekündigt, das Ergebnis der Mitgliederbefragung zu akzeptieren – und am Parteitag nur für den Vorsitz anzutreten, wenn sie bei der Befragung auf Platz eins kommen.

Andreas Babler hält ein Ergebnis der Befragung nur dann für bindend, wenn einer oder eine der Kandidaten mehr als 50 Prozent erreicht.

