SP-Mitgliederbefragung: Geheime Schmerzgrenze

Soll Pamela Rendi-Wagner Parteivorsitzende bleiben oder nicht? Dass die SP-Chefin den Mitgliedern ihrer Partei (zwischen 4. März und 2. April, postalisch oder online zu beantworten, Anm.) diese Schlüsselfrage stellen wird, stößt einigen ihrer Spitzenfunktionäre ohnehin sauer auf. Doch wo verläuft eigentlich die Trennlinie zwischen Erfolg und Misserfolg?

Sie habe für sich eine "persönliche Grenze" festgelegt, die sie aber nicht öffentlich diskutieren wolle, erklärte Rendi-Wagner am Donnerstag. Weil sie mit diesem Schritt als erste Parteivorsitzende Neuland betrete, gebe es auch keine Vergleichswerte. Fest stehe aber, dass Ergebnisse von Parteitagen nicht vergleichbar seien, weil das Votum von 160.000 Mitgliedern ein anderes Gewicht habe.

Beim SP-Parteitag 2018 in Wels haben 97,8 Prozent der 650 Delegierten für Rendi-Wagner votiert. Ebenfalls 2018 lag davor die Beteiligung an einer Mitgliederbefragung zur Parteireform bei knapp 25 Prozent. Zumindest daran wird die aktuelle Aktion zu messen sein. Zum Einwand, etwa des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig, dass wegen der Mitgliederbefragung nun die inhaltliche Diskussion mit der Regierung zu kurz komme, verwies Rendi-Wagner auf 15 der 17 Fragen, die inhaltlicher Natur seien. Das biete die Chance, Inhalte mit den Mitgliedern zu diskutieren und darauf in der politischen Arbeit aufzubauen.

Unterstützt wurde Rendi-Wagner gestern vom Wiener Sozial- und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, der an der Pressekonferenz teilnahm. "Sie hat mein Vertrauen", versicherte er.