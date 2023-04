SP-Mitgliederbefragung: Babler beginnt seine Wahltour in Steyr

Mit der Sozialistischen Jugend (SJ) hat sich eine ganze Teilorganisation der SPÖ für die Unterstützung von Andreas Babler bei der Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz ausgesprochen. Der Traiskirchner Bürgermeister, der gegen Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und mehrere noch nicht bekannte Kandidaten antritt, hat seine politischen Wurzeln in der SJ.

SJ-Bundeschef Paul Stich traut Babler zu, "eine VP/FP-Koalition bei der nächsten Nationalratswahl zu verhindern". Widerspruch kam aus dem Burgenland, wo sich SJ-Chefin Jasmine Sommer gegen Wahlempfehlungen aussprach, ohne dabei Doskozil zu erwähnen.

Babler selbst arbeitet weiter an seiner Inszenierung als Kandidat der Basis und des linken Flügels. Via Facebook kündigte er den Start einer "Basistour durch Österreich" an – mit dem Auftakt am Dienstag in Steyr, wo er ab 17.30 Uhr vor dem Museum Arbeitswelt zur Diskussion lädt.

Doskozil stellte indes sein Wahlprogramm vor. Darin enthalten ist der für Landesbedienstete schon umgesetzte Mindestlohn von 2000 Euro netto. In der Migrationspolitik zählt er auf eine Entkoppelung von der Asylthematik und auf das Prinzip Integration vor Neuzuzug sowie rasche Hilfe vor Ort. Die SPÖ will er über mehr Mitgliederentscheide "demokratisieren".

Ohne sich auf jemanden im Führungsstreit festzulegen, haben zuletzt die jüngeren SP-Landeschefs von Ober- und Niederösterreich, Salzburg und Tirol eine neue "Westachse" gebildet. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SP) reagierte auf die Allianz skeptisch. "Lagerbildungen sind aus meiner Sicht nie zielführend", sagte Kaiser im ORF-Radio. Warum er selbst nicht Teil der Achse sei? "Wahrscheinlich bin ich zu alt", sagte der 64-Jährige.

