SP: Investitionen des Landes und kürzere Arbeitszeit

Aktuell sei in Österreich rund eine halbe Million Menschen arbeitslos, etwa ebenso viele krisenbedingt in Kurzarbeit, sagte SP-Landesvorsitzende Birgit Gerstorfer. Neue Technologien und Digitalisierung erhöhen die Produktivität, neue Arbeitsplätze seien oft schlechter bezahlt. Gerstorfer plädierte für eine Arbeitszeitverkürzung. "Modelle" dafür forderte auch Landtagsabgeordneter und voest-Betriebsrat Hans Karl Schaller. In der Frage, wer für die Kosten der Krise aufkommen müsse, erneuerte Schaller die SP-Forderung nach einer Vermögens- und einer Digitalsteuer. SP-Klubchef Michael Lindner verlangte für Oberösterreich mehr öffentliche Investitionen, das "Oberösterreich-Paket" von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) sei bisher nur "eine Luftblase".

In der Enquete sprach sich VP-Klubchef Christian Dörfel für Investitionen in neue Technologien aus. Der Standort brauche "eine Rückkehr zur Normalität" und ein "echtes Konjunkturpaket" des Bundes, sagte FP-Klubobmann Herwig Mahr. Ulrike Schwarz (Grüne) forderte die Förderung von Umwelttechnologien.