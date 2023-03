SP-Führungskrise: Schon ein Dutzend Kandidaten

Auch der Traiskirchner Bürgermeister Babler tritt für SP-Vorsitz an.

Um 6,50 Euro ist man also dabei. Wer bis 23:59 Uhr am Freitag im Personensystem der SPÖ als ordentliches Mitglied erfasst ist und den oben genannten Monatsbeitrag überweist, kann im roten Führungsstreit vollberechtigt mitmischen. Das heißt, man darf wie eines der 140.000 Altmitglieder bei der zwischen 24. April und 10. Mai angesetzten Befragung über die Parteiführung abstimmen. Auch wenn das rechtlich bindende Votum bei einem Sonderparteitag am 3. Juni von den Delegierten kommen wird. Nach