Sozialwirtschaft: Großdemo und weitere Streiks

Schon zur Auftaktkundgebung am Wiener Praterstern waren rund 1500 Menschen gekommen, der Demonstrationszug machte sich dann auf den Weg zum Sozialministerium, wo schließlich 3000 Teilnehmer gezählt wurden.

Die Demo war Teil der Protestmaßnahmen, die wegen der schleppenden Kollektivvertragsverhandlungen angelaufen sind. In mehr als 400 Betrieben war an zwei Tagen gestreikt worden. Die Gewerkschaften vida und GPA-djp entrollten auch an der Fassade der Zentrale des privaten Pflegeanbieters Senecura in Wien ein 100 Quadratmeter großes Transparent mit der Aufschrift "35 Stunden sind genug – gerechte Arbeitszeit jetzt". Tenor der Streikenden: Das Angebot der Arbeitgeber, eine Lohnerhöhung von 2,7 Prozent, sei "lächerlich".