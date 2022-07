Sozialleistungen werden ab 2023 an Teuerung angepasst

Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) hat gestern jene Gesetzesentwürfe in Begutachtung geschickt, auf deren Grundlage ab 1. Jänner 2023 "alle Sozialleistungen jährlich" valorisiert, also angehoben werden sollen.

Die Maßnahme ist Teil des Antiteuerungspakets der Regierung und soll bis 2026 mit zusätzlich vier Milliarden Euro im Budget veranschlagt werden.

Gemäß der Liste des Sozialressorts werden damit künftig folgende Sozialleistungen regelmäßig valorisiert: die Familienbeihilfe, der Kinderabsetzbetrag, das Kinderbetreuungsgeld, die Studienbeihilfe, das Rehabilitations- und Krankengeld, das Wiedereingliederungs- und Umschulungsgeld sowie der Familienzeitbonus.

Die Erhöhung werde analog zur Valorisierung der Pensionen jährlich festgelegt. Ausschlaggebend für die Höhe sei die Inflationsentwicklung von August (jeweils des Vorjahres) bis Juli des aktuellen Jahres.

Viele staatliche Leistungen, darunter die Familienbeihilfe, die 1,3 Millionen Menschen in Österreich beziehen, wurden bisher nicht valorisiert. Andere wie Pflegegeld und Mindestsicherung werden jährlich an die Teuerung angepasst. Die Pensionen werden ebenso jedes Jahr valorisiert, auch das Arbeitslosengeld.

Eine Erhöhung der Notstandshilfe werde "mit der Arbeitsmarktreform verhandelt", hieß es aus dem Ministerium. Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl forderte in diesem Zusammenhang eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent des letzten Einkommens. Auch die Notstandshilfe müsse valorisiert werden.

Paket zum Schulstart

Speziell für Schulkinder, deren Familien Sozialhilfe beziehen, soll es in Ergänzung zu den bestehenden Gutscheinen unter dem Titel "Schulstart plus" 40 Euro geben. Es gehe um rund 50.000 Kinder, die "flexibel einsetzbare Gutscheine in Höhe von 40 Euro" zusätzlich zum "Schulstartpaket" (80 Euro) erhalten sollten, kündigte Rauch an.

Als Teil des Antiteuerungspakets wird im August für jedes Kind eine erhöhte Familienbeihilfe ausgeschüttet. Geplant ist eine Sonderzahlung von 180 Euro.