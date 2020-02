Sozialistische Jugend verwehrt Rendi-Wagner die Unterstützung

Nach ersten Solidaritätsbekundungen etwa von AK-Präsidentin Renate Anderl und der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures für Pamela Rendi-Wagners Mitgliederbefragung, gibt es nun auch offenen Widerstand gegen die SP-Vorsitzende. Die Sozialistische Jugend (SJ) hat am Montag bei ihrem Verbandstag in Linz beschlossen, Rendi-Wagner bei der von ihr ausgerufenen Vertrauensfrage nicht zu unterstützen.

Notwendige Neuaufstellung

Der neue SJ-Vorsitzende Paul Stich, der am Wochenende Julia Herr im Amt abgelöst hat, forderte eine inhaltliche und strukturelle Neuaufstellung der SPÖ ein. Dabei sei die aktuelle Parteispitze in der Verantwortung, "die entsprechenden Prozess einzuleiten. Dieses Gefühl haben wir derzeit nicht", begründete Stich in der "Presse" die Ablehnung von Rendi-Wagner.

Die SJ tritt aber ohnehin für eine verbindliche Direktwahl des Parteivorsitzes ein.

Bei der Urabstimmung können die rund 160.000 SP-Mitglieder zwischen 4. März und 2. April darüber befinden, ob sie Rendi-Wagner für die Richtige an der Parteispitze halten oder nicht. Daneben geht es auch um inhaltliche Fragen etwa zur Vier-Tage-Woche oder zur Millionärsabgabe. Mit rund 10.000 aktiven Mitgliedern, von denen nicht alle der SPÖ angehören, zählt die SJ numerisch zu den kleineren, aber vergleichsweise mobilisierungsstarken Vorfeldorganisationen. Auch der Traiskirchner SP-Bürgermeister und Vertreter des linken Parteiflügels, Andreas Babler, hat Position gegen die Vorsitzende bezogen. Rendi-Wagner habe als Parteichefin "enttäuscht".

Die "desaströse" Performance, die Passivität der Sozialdemokratie unter ihr habe sein Vertrauen erschüttert, sagte Babler im ORF. Die Partei müsse sich nun programmatisch wie auch personell "komplett neu aufstellen".

