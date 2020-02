Sozialhilfe: Wien zog Flüchtlinge an

Darauf deuten erste Ergebnisse einer Studie von Ökonomen der Uni Innsbruck und des Wifo hin. Sie werteten die Daten von 21.000 Personen aus, die zwischen 2010 und 2018 nach Wien kamen und gerade Asyl erhalten hatten. Nach Kürzung der Mindestsicherung für Flüchtlinge in Niederösterreich (von 837 auf 522 Euro) sei der Zuzug von Flüchtlingen nach Wien, wo es die Mindestsicherung in voller Höhe gab, im Vergleich deutlich gestiegen. Es zeige sich aber auch: Nicht nur das Geld spielt eine Rolle. In Ländern wie Tirol und Vorarlberg, in denen es ausreichend Deutschkurse gab und günstige Wohnungen vermittelt wurden, waren die Abwanderungszahlen gering.

