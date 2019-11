Sondierungsphase: Kurz setzt heute den Schluss-Stein

Heute Vormittag um zehn Uhr wird ÖVP-Chef Sebastian Kurz in der ÖVP-Zentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse den offiziellen Schluss-Stein nach der Sondierungsphase setzen und in einem Statement auch das türkise Ja zu Koalitionsverhandlungen mit den Grünen verkünden.

> Livestream: Das Statement von ÖVP-Obmann Kurz zu möglichen Koalitionsverhandlungen mit den Grünen wird ab 09:55 Uhr übertragen:

Noch gestern Abend hat Kurz in Wien die Landes-Parteichefs der ÖVP, darunter Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer, zu Beratungen getroffen. Auch die Bündechefs waren am Wochenende eingebunden und über die Sondierungen informiert worden.

Niederösterreichs ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner war es vorbehalten, vor dem Beginn der eigentlichen Verhandlungen mit den Grünen auch noch einmal andere Varianten ins Spiel zu bringen. Sie schloss in einem Ö1-Interview am Samstag die Neuauflage einer Koalition mit der FPÖ nicht dezidiert aus: "Das ist immer eine Frage der Alternativen." Man müsse sich diese Option offenlassen. Jede Partei sei angehalten, staatspolitische Verantwortung zu übernehmen. Präferenzen wollte Mikl-Leitner nicht äußern.

In der Volkspartei gibt es noch viele Skeptiker, was ein gemeinsames Regieren mit den Grünen betrifft. Man habe ja noch kaum die wirklichen inhaltlichen Knackpunkte angesprochen, heißt es. Oberösterreichs VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer sagte im Gespräch mit den OÖNachrichten am Wochenende, entscheidend werde sein, welcher Flügel sich bei den Grünen am Ende durchsetze.

Dass nun bald einmal richtig verhandelt wird, wird von den Österreichern goutiert: Laut einer Umfrage von Peter Hajek für ATV sehen 55 Prozent den Start echter Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen positiv.

Häme kam von der FPÖ: "Koglers Chaos-Truppe" biedere sich bereits an die Volkspartei an, so FP-General Christian Hafenecker.

Mehr zum Thema

"Grünes Ja zu Verhandlungen"

Interview mit Grünen-Landesrat Rudi Anschober

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.