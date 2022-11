Sondersitzung: Opposition verlangt Tempo bei Anti-Korruptionspaket

Zum Livestream (ab 12 Uhr):

Einen Tag vor dem Auftritt von Thomas Schmid im Untersuchungsausschuss ist eine durchaus heftige Debatte zu erwarten. Zumal die SPÖ für die heutige Sitzung Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) mittels Dringlichem Antrag ins Hohe Haus zitiert hat, um Tempo bei der Verschärfung von Anti-Korruptionsmaßnahmen einzufordern. Unter dem Titel „ÖVP-Korruption beenden statt aussitzen“ verlangt die SPÖ ein Maßnahmenpaket gegen Korruption, etwa eine Verschärfung des Strafrahmens für Politiker.

Vorschläge der Opposition gegen Korruption lägen, so heißt es im roten Antrag, seit Jahren auf dem Tisch". All diese Bemühungen scheitern immer an einer Partei - nämlich an der ÖVP." Transparenz, die für eine aktive Korruptionsbekämpfung notwendig sei, werde verweigert; die Amtsverschwiegenheit werde aufrechterhalten, "selbst eine Nachschärfung der Korruptionstatbestände ist nicht umgesetzt, sondern im Korruptionssumpf versenkt worden". Die SPÖ kommt daher zum Schluss: "Während Bundeskanzler Nehammer noch darauf besteht, dass die ÖVP kein Korruptionsproblem habe, zeigt sich, dass die ÖVP selbst das Korruptionsproblem Österreichs ist."

Weshalb die SPÖ auch Neuwahlen fordert, entsprechende Anträge werden von FPÖ und Neos unterstützt. Auch die Pinken bringen Anträge für härtere Korruptionsgesetze ein, die FPÖ fordert, wie berichtet, eine Verfassungsänderung, die eine Abwahl von Nationalratspräsidenten ermöglichen soll. Wir berichten ab Sitzungsbeginn laufend.