Sondersitzung des Nationalrates im Livestream

Auf Verlangen der SPÖ kommt der Nationalrat zu einer Sondersitzung zusammen. Die Roten wollen die schwierige Lage am Arbeitsmarkt in Folge der Corona-Pandemie thematisieren, sie werfen der Regierung Untätigkeit vor. Die Neos nützen die Sitzung für zwei Entschließungsanträge. Sie fordern, dass sich Österreich an einer europäischen Verteilaktion von Flüchtlingskindern aus Moria beteiligt.Der Livestream von der Sondersitzung des Nationalrates:

