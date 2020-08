Sommerschule: Start und Aussicht auf Ausweitung

Los ging es gestern in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, am 31. August öffnen die Sommerschulen in den übrigen Bundesländern.

Faßmann stellte in Aussicht, dass dieses Projekt, bei dem heuer Schüler zwei Wochen lang an Vormittagen Deutschförderung erhalten, auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden könnte. Rund 24.400 Schüler haben sich bundesweit heuer angemeldet. Die Teilnahme an der Sommerschule ist freiwillig und kostenlos. Ist man angemeldet, gilt allerdings Anwesenheitspflicht. Die Schüler erhalten dafür einen Bonus für die Mitarbeitsnote bzw. die Note im Fach Deutsch im nächsten Schuljahr.

Den Unterricht in den Sommerschulen übernehmen rund 1400 Lehramtsstudenten, entweder im Tandem mit Kommilitonen oder mit 1500 erfahrenen Lehrern, die sich freiwillig als Mentoren gemeldet haben.