Sommergespräche: Babler und Kickl vor dem Kanzler

So erbte Andreas Babler, der sich im Gespräch mit Susanne Schnabl nicht selten mit Schachtelsätzen aus der Affäre zog, den Titel Quotenkaiser. 743.000 Zuseher (Marktanteil: 30 Prozent) verfolgten die Premiere des SP-Vorsitzenden. Der Zauber des Neuen war sogar anziehender als die gewohnte Wucht des Radikalrhetorikers: Herbert Kickl landete mit 715.000 Zuschauern auf Platz zwei. Dem FP-Chef bleibt der Trost, in den aktuellen Umfragen durchwegs an der Spitze zu liegen. Bundeskanzler Karl Nehammer