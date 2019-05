"Solange die FPÖ handelt, gibt es keinen Grund für ein Ende"

Angesichts der Umfragen wirkt das Ziel, das VP-Generalsekretär Karl Nehammer für die EU-Wahl nennt, nicht besonders wagemutig: "Erster bleiben." Sicher sein könne man sich aber nie, so Nehammer: "Auch wenn die Stimmung für uns gerade gut ist, darf man einen Wahlkampf nicht unterschätzen. Die Linken mobilisieren gegen die Regierung, die Rechten laufen gegen Europa." Die Volkspartei will vor allem mit ihrem Vorzugsstimmensystem motivieren. Einerseits die Kandidaten, andererseits die Wähler: "So kann man sich den Kandidaten aussuchen, der die eigenen Interessen am besten vertritt." Dass man damit Othmar Karas etwas vom Bonus eines Spitzenkandidaten nimmt, bestreitet Nehammer: "Ganz im Gegenteil. Er ist der Kandidat über ganz Österreich drüber, unser Profi für Europa." Auf den sich allerdings der Regierungspartner in diesem Wahlkampf besonders eingeschossen hat. So nannte FP-Kandidat Harald Vilimsky Karas in einem Duell "Willkommensklatscher" und sprach ihm ab, sich zum Regierungsprogramm zu bekennen.

Karas hingegen betont immer wieder, er sei "in Europa in keiner Koalition mit der FPÖ". Für Nehammer sind diese Scharmützel kein Problem: "Wir haben schon vorher ganz klar festgelegt, dass der EU-Wahlkampf das eine und die Arbeit in der Bundesregierung das andere ist." Das Koalitionsklima leide daher nicht, so der VP-Generalsekretär: "Das Regierungsprogramm und seine Umsetzung sind das einende Band."

Klare Worte gefunden

Dies gelte auch für den zweiten Konfliktherd mit der FPÖ: die geforderte Abgrenzung zur Identitären Bewegung und zu rechtsextremen Vorfällen. "Kanzler Sebastian Kurz hat klare Worte gefunden, und die FPÖ hat auch gehandelt, und es gab zum Beispiel nach dem widerwärtigen Rattengedicht einen Rücktritt", sagt Nehammer: "Und solange die FPÖ handelt, gibt es keinen Grund, diese Regierung aufzulösen."

Genau das fordert allerdings die SPÖ. Für Nehammer wurde mit dieser Forderung aber vor allem eines sichtbar: "Die Doppelmoral der SPÖ. Auf Bundesebene versucht man aus der Koalition einen Skandal zu inszenieren – dabei ist man in Linz und im Burgenland selbst in einer gemeinsamen Regierung."

Dass man selbst in eine widersprüchliche Lage auf EU-Ebene kommen könnte, glaubt Nehammer nicht. Die Zusammenarbeit auf nationaler Ebene sei klar definiert, im EU-Parlament gebe es ohnehin keine Koalitionen.

"Wir haben eine klare Ausrichtung, was die Fortentwicklung der EU betrifft. Die FPÖ muss ihre Rolle im EU-Parlament finden, wenn sie auch eine politische Bedeutung haben will", so Nehammer.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at