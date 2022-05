SoKo-Tape-Leiter "schockiert" über Vrabl-Sanda

Über das Schreiben, in dem WKStA-Leiterin Ilse-Maria Vrabl-Sanda zuletzt die Zusammenarbeit mit der SoKo aufgekündigt habe, sei er "schockiert" gewesen, so Csefan. Gerade weil die Arbeit mit der WKStA in der jüngeren Vergangenheit wieder gut gelaufen sei. Alle Vorwürfe in Vrabl-Sandas Schreiben seien alt, also aus dem Jahr 2020 gewesen. Etwa dass die SoKo herangezogen worden sei, um Staatsanwälte der WKStA zu observieren. Das sei einfach falsch gewesen. Eine derartige Observation habe es "schlichtweg nie gegeben".

Zusätzlich zu dem Schreiben sei erneut eine anonyme Eingabe wegen Befangenheit eingelangt, erklärte er: "Es ist immer das gleiche Muster, wie versucht wird, auf die Ermittlungsbehörden loszugehen." Politische Einflussnahme auf die Justiz oder seine Behörde schloss Csefan aus.