Sobotka weist alle Vorwürfe von sich, die Staatsanwaltschaft wird aktiv

Die FP-Mandatare inklusive des Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer(l.) forderten per Taferl den Rücktritt Sobotkas.

Die Parlamentssitzung begann mit einer Erklärung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP). "Ich möchte dezidiert festhalten, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe in keinster Weise der Wahrheit entsprechen", sagte er. Er habe auf den verstorbenen Sektionschef Christian Pilnacek zu keiner Zeit Einfluss in Bezug auf Ermittlungen, laufende Verfahren oder Sicherstellungsanordnungen genommen. "Ich kann Ihnen versichern, dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Gewissen ausüben werde."

Die FP-Mandatare, unter ihnen auch der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer, hielten während der kurzen Erklärung Taferl hoch: "Sobotka muss weg". "Er hat eine falsche Erklärung abgegeben. Völlig daneben", wetterte FP-Chef Herbert Kickl. Die einzig mögliche Erklärung wäre die über einen unverzüglichen Rücktritt gewesen.

SP-Klubvize Eva-Maria Holzleitner richtete Sobotka aus, er könne die Vorwürfe nicht einfach von Tisch wischen. Das Vertrauen in die Institution könne verloren gehen. Die Neos schlossen sich der Kritik an. Zudem meldete sich erstmals Grünen-Chef Werner Kogler medial zu Wort. "Wir an seiner Stelle hätten den Weg frei gemacht, weil es um das Ansehen und den Schutz eines ganz wichtigen Amtes der Republik geht."

Sobotka wirkt derzeit zwar angeschlagen, aber mit seiner Erklärung machte er deutlich, dass er als Nationalratspräsident nicht zurücktreten wird.

Gespräche zu U-Ausschüssen

Der Nationalratspräsident leitet üblicherweise auch die Untersuchungsausschüsse. Hier liefen gestern wieder die Verhandlungen zwischen SPÖ und FPÖ auf Hochtouren. Es könnte eine Art "Korruption 2.0."-U-Ausschuss werden. Geprüft werden sollen die Corona-Wirtschaftshilfen der Cofag, die Verbindungen zu Investor René Benko sowie am Rande die Aussagen von Pilnacek im Tonband-Mitschnitt. Das Verlangen auf Einsetzung dieses U-Ausschusses soll dem Vernehmen nach heute eingebracht werden. Erwartet wird, dass auch die ÖVP im Gegenzug einen U-Ausschuss beantragt. Ein Entwurf dazu wurde bereits öffentlich. Die Inseratenvergaben der Grünen sollen nicht mehr enthalten sein.

Nicht nur im Parlament hat der Tonband-Mitschnitt von Pilnacek Folgen. Die Staatsanwaltschaft Wien prüft einen Anfangsverdacht gegen Sobotka wegen versuchter Bestimmung zum Amtsmissbrauch. Auch gegen jene Personen, die noch am Band zu hören sind, wurde ein Verfahren angelegt. Möglich ist, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) den Fall übernehmen könnte.

Tod durch Ertrinken

Am Donnerstag wurde auch der Obduktionsbericht von Pilnacek publik. Am 20. Oktober war Pilnacek nach einer alkoholisierten Geisterfahrt der Führerschein abgenommen worden. Später wurde seine Leiche nahe Krems gefunden. Ob es sich um einen Suizid oder einen Unfall gehandelt hat, soll aus dem Bericht nicht hervorgehen. Fremdverschulden wird aber ausgeschlossen, als Todesursache wird Tod durch Ertrinken angegeben.

