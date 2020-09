Seine Rolle als Präsident, nicht des Nationalrats, sonders des 2012 von ihm gegründeten "Alois-Mock-Instituts", hat Sobotka am Mittwoch eine vierstündige Zeugenbefragung beschert.

Weil der "Mock-Report", die Zeitschrift des Instituts vom Novomatic-Konzern über drei Jahre bis 2019 insgesamt 14.000 Euro für Inserate erhalten hat, glaubt die Opposition einschließlich Grünen an ein Modell, wie es Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache 2017 im Ibiza-Video beschrieben hat. Demnach könnten Gönner über scheinbar unabhängige Vereine vorbei am Rechnungshof Geld an Parteien spenden.

Sein Institut sei zwar "ein bürgerlicher Thinktank", aber nie eine Vorfeldorganisation der ÖVP gewesen, sagte Sobotka im U-Ausschuss, den er ansonsten leitet. Das Budget von 250.000 Euro sei ohne Subventionen "frei finanziert durch Partnerschaften oder Kooperationen".

Die These des ehemaligen NÖ-Finanzlandesrates und Innenministers geriet allerdings rasch ins Wanken. Warum sei das Alois-Mock-Institut, in dem fast ausschließlich VP-Funktionär mitarbeiten, in St. Pölten lange neben der Parteizentrale untergebracht gewesen, wollte SP-Fraktionschef Jan Krainer wissen. Noch dazu mit einer Durchwahl der VP und gemeinsamem Postkasten.

Er habe das Büro nie betreten, Vorstandssitzungen habe man immer in geeigneten Lokalen abgehalten. Und generell: "Um diese Dinge hat sich der Obmann nicht gekümmert", ließ Sobotka wissen.

"Keine Parteispende"

Später brachte Krainer den Ausschuss-Vorsitzenden noch einmal in Erklärungsnot: Demnach ist etwa von Novomatic Geld für Inserate an das Mock-Institut geflossen. Dieses habe wiederum in "Arbeiten für Niederösterreich" Inserate geschaltet.

Das Magazin gehört dem NÖ-Arbeitnehmerbund, dessen Landeschef ebenfalls Sobotka ist. Der wies den Vorwurf der illegalen Parteispende zurück. Schließlich stehe "Inseraten immer eine Gegenleistung gegenüber".

Neos-Fraktionschefin Stephanie Krisper wollte wissen, welchen Nutzen Novomatic davon hatte, dem Mock-Institut mehrmals einen Saal (Abendmiete 4000 Euro) sowie ein Buffet für 250 Personen kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Auch das "waren nicht Sachleistungen, sondern Kooperationen", sagte Sobotka. Mit Novomatic habe man Themen, die mit den Zielen seines Institutes und den Interessen des Glücksspielkonzerns vereinbar seien, "ausgelotet".

Zwei Besuche bei Novomatic-Eigner Johann Graf begründete Sobotka unter anderem mit seinem Einsatz im Arbeiterkammer-Wahlkampf 2019. Thematisiert wurde auch, dass die Frau von Novomatic-Aufsichtsratschef Bernd Oswald für Sobotka tätig war und dessen ehemaliger Pressereferent Bernhard Krumpel bis zuletzt für den Konzern aus Gumpoldskirchen gesprochen hat. Den Vorwurf der Befangenheit wies Sobotka einmal mehr zurück. Am Donnerstag will er wieder den U-Ausschuss-Vorsitz von Doris Bures (SP) übernehmen.

Der Liveblog vom Herbst-Aufakt der Befragungen:

