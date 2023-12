Sobotka ohne Immunität, aber Chef der U-Ausschüsse

Am Freitag soll die Immunität von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP) aufgehoben werden und damit der Weg für Ermittlungen in einer Steuercausa durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) freigemacht werden. Sobotka selbst begrüßt diesen Schritt, um, wie er sagt, seine Unschuld beweisen zu können.

Bemerkenswert ist die Parallelität der Ereignisse: Denn ebenfalls am Freitag werden im Nationalrat die Untersuchungsausschüsse zur Covid-Finanzierungsagentur COFAG (von SPÖ und FPÖ initiiert) und zum "rot-blauen Machtmissbrauch" (von der ÖVP beantragt) offiziell eingesetzt. Schließlich will Sobotka in beiden U-Ausschussen sein Recht, den Vorsitz zu führen, in Anspruch nehmen.

Innenpolitik Innenpolitik Eine Zumutung Kurze U-Ausschüsse sind gut, aber nur ohne Sobotka von Lucian Mayringer Eine Zumutung

Der COFAG-Ausschuss soll prüfen, ob "Superreiche" bei der Vergabe von Hilfsgeldern durch die ÖVP bevorzugt worden sind. Die Kanzlerpartei will im Zeitraum 2007 bis 2020 rote und blaue Minister im Hinblick auf zweckwidrig verwendetes Steuergeld unter die Lupe nehmen.

Unter den am Donnerstag festgelegten Fraktionsführern der Parteien finden sich viele bekannte Gesichter: Für die SPÖ werden Jan Krainer (COFAG) und Eva-Maria Holzleitner (rot-blaue Ministerien) ins Rennen gehen. In der FPÖ übernehmen Christian Hafenecker (COFAG) und Susanne Fürst (rot-blaue Ministerien) die Führung. Die VP-Fraktion wird von Andreas Hanger gleich in beiden U-Ausschüssen angeführt. Neos und Grüne wollten sich erst in den Abendstunden festlegen.

Lesen Sie auch:

Kurz und knackig

Die Ansage, dass man wegen der im Herbst anstehenden Nationalratswahl kurz und knackig prüfen wolle, wird eingelöst. Für beide U-Ausschüsse soll die konstituierende Sitzung am 11. Jänner stattfinden. Nach Aktenlieferung und -studium sollen am 6. März die ersten Auskunftspersonen im Parlament auftreten, zunächst im COFAG-Ausschuss, eine Woche danach in jenem der ÖVP. Bei jeweils sieben Befragungstagen soll am 23. Mai die letzte Sitzung sein. Als Verfahrensrichterin wird in beiden Ausschüssen Christa Edwards vom Oberlandesgericht Wien fungieren.

Live-Übertragung

Kaum Fortschritte brachte eine erste Runde zum Plan, U-Ausschusssitzungen live zu übertragen. Die ÖVP wolle sich hier am deutschen Modell orientieren. Das sieht vor, dass es für die Übertragung einer Zeugenbefragung einer Zweidrittelmehrheit der Fraktionen und der Zustimmung der Auskunftsperson bedarf, weshalb es im Bundestag praktisch nie Livebilder gibt. Krainer sprach deshalb von einem "Schmäh der ÖVP". Die SPÖ wolle die Entscheidung wie auch sonst in der Berichterstattung "den Medien überlassen, ob sie ein Video von einer Befragung bringen oder nicht".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik Lucian Mayringer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Wolfgang Sobotka Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.