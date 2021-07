Sobotka für Van der Bellen

Er selbst wolle nicht kandidieren, betonte Sobotka am Sonntag einmal mehr in der ORF-Sendung "Hohes Haus". Kritik übte Sobotka erneut am Verhalten der Abgeordneten im nun zu Ende gehenden Ibiza-Untersuchungsausschuss: Der Ausschuss sei von Anfang an "politisch missbraucht" worden, findet Sobotka.