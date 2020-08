So wirkte sich der Lockdown auf das Gesundheitssystem aus

Mitte März wurden in Folge stark steigender Corona-Infektionszahlen in Österreich für etwa sechs Wochen restriktive gesellschaftliche und gesundheitspolitische Maßnahmen gesetzt. Zu den Auswirkungen des Lockdowns auf die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung, etwa bei medizinischen Akutfällen, der Versorgung von Krebspatienten, Kindern und Jugendlichen, liegt nun eine erste Analyse der Gesundheit Österreich GmbH vor. Diese wird um 10:30 Uhr in einer Pressekonferenz präsentiert. Neben Anschober nehmen Karin Eglau (Gesundheit Österreich GmbH) und Margot Ham-Rubisch von der Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft teil.

Livestream:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.