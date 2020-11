So soll die Pandemie nach dem Lockdown unter Kontrolle bleiben

Um die Zahl der Corona-Neuinfektionen einzudämmen, ist seit Mitternacht der zweite Lockdown in Kraft. Mit drei – nicht ganz neuen – Strategien soll danach ein Anstieg verhindert werden.

Massentestungen: Nach dem Vorbild der Slowakei sollen möglichst viele Menschen am Ende des Lockdowns getestet werden. Noch ist allerdings nicht ganz klar, ob bestimmte Zielgruppen durchgetestet werden oder ob man tatsächlich ein – zumindest beinahe – vollständiges Bild vom Infektionsgeschehen in Österreich erhalten möchte. Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) betonte am Montag nach einer Konferenz mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Igor Matovic, dass die angedachten Massentests freiwillig sein werden. Er geht aber davon aus, dass möglichst viele das Angebot annehmen, um sicherzugehen, dass "sie zu Weihnachten keine Familienangehörigen anstecken". Details würden Ende der Woche präsentiert, die Planungsarbeiten würden bereits laufen, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP).

Experten sehen die Massentests grundsätzlich positiv. Laut dem Mikrobiologen Michael Wagner könnten sie als eine Art "Wellenbrecher" fungieren: "Massentests können Infektionsketten kurzfristig durchbrechen." Einen Langzeitschutz habe man damit nicht. Für Simulationsforscher Niki Popper kommt es auf den Zeitpunkt der Tests an: Führt man so ein Programm nach einem Lockdown durch, könne man zumindest kontrollieren, wie gut man bevölkerungsweit liegt.

Kontaktpersonen-Management: Auch wenn das Personal für das Contact-Tracing laufend aufgestockt wird, ist angesichts der hohen Zahl der Fälle und der zu langen Zeitspanne vom Test über Ergebnis bis zur Nachverfolgung der Kontakte eine tatsächliche Erhebung der Infektionsketten nicht mehr möglich. Dazu kommt, dass das Epidemiologische Meldesystem (EMS) immer wieder Probleme gemacht hatte. Diese wurden behoben, Eingabeschwierigkeiten wegen Überlastung sollen der Vergangenheit angehören, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) gestern. Das System sei "das beste", habe aber angesichts der Zahl der Fälle die "Belastungsgrenze" erreicht.

Von der SPÖ Oberösterreich kam gestern der Vorschlag, auch die Gemeindebediensteten für das Contact-Tracing heranzuziehen. "Aus vielen Gemeinden wissen wir, dass die Kollegen durchaus bereit wären, aber bisher niemand an sie herangetreten ist", so SP-Landeschefin Birgit Gerstorfer. Dazu gebe es Gespräche mit dem Gemeindebund, heißt es dazu aus dem Krisenstab des Landes.

"Stopp Corona"-App: Man habe die App neuerlich weiterentwickelt, erklärte Anschober gestern und riet neuerlich, sie herunterzuladen. Die Geschwindigkeit der App im Kontaktpersonen-Management sei unschlagbar, so Gerry Foitik vom Roten Kreuz: "Praktisch in Echtzeit können die Kontakte der letzten zwei, drei Tage informiert werden." 1,2 Millionen Downloads gab es bisher. Wird jemand positiv getestet, kann er selbst über die App Warnungen verschicken. Bisher wurde davon 2500 Mal Gebrauch gemacht. Ab 14. Dezember nimmt man an einem EU-Gemeinschaftsprojekt teil, Warnungen können dann auch grenzüberschreitend versendet werden.

Corona-Massentestungen in der Slowakei

Um einen Überblick über das Infektionsgeschehen zu bekommen, rief die Slowakei ihre Bevölkerung im Alter von zehn bis 65 Jahren auf, sich zum Corona-Test zu melden. Organisiert und durchgeführt wurden die Testungen an zwei Wochenenden und in 5000 Teststraßen vom Militär. 3,6 Millionen der 5,5 Millionen Einwohner nahmen teil.

Wer kein negatives Testergebnis vorweisen konnte, war von einer strikten Ausgangssperre betroffen und durfte nicht in die Arbeit gehen. Mit den anfangs teils kritisierten Massentests wurden rund 50.000 Personen identifiziert, die einen asymptomatischen Krankheitsverlauf hatten und nicht wussten, dass sie Corona-positiv waren.

Auf Ansuchen der Slowakei hatten auch 30 Soldaten aus Österreich die Testungen unterstützt. Die daraus gewonnenen Erfahrungen wolle man bei der Abwicklung der Tests hier einbringen. Das Verteidigungsministerium habe bereits mit den Planungsarbeiten begonnen, so Ministerin Klaudia Tanner (VP).

Rudi Anschober (Grüne) Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

„Highlight an Unbestimmtheit“: Wer sind einzelne Bezugspersonen?

Es gab gestern einen gewissen Interpretationsspielraum, welche persönlichen Kontakte ab heute noch möglich sind.

Das Verlassen und Verweilen außerhalb des eigenen Wohnbereichs ist unter anderem zur Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen, zur Ausübung familiärer Rechte sowie zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des Lebens erlaubt.

„Einzelne wichtige Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt wird“, soll man weiter treffen können. Diese Formulierung ist für Verfassungsrechtler Bernd-Christian Funk ein „Highlight an Unbestimmtheit“. Er kritisiert, dass die Regelung auch alltagssprachlich unverständlich sei. Weder sei klar definiert, was eine „wichtige Bezugsperson“ sei noch wie „einzelne“ zu werten sei. Verfassungsjurist Heinz Mayer versteht unter „einzeln“ wiederum einer nach dem anderen.

Nimmt man die rechtliche Begründung der Covid-19-Notmaßnahmenverordnung zur Hand, so steht dort, dass „ein Einzelner zu einem anderen Haushalt mit besonderem Naheverhältnis physischen Kontakt haben darf“.

Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) gab bei der gestrigen Pressekonferenz auf die Frage, ob man beim Besuch der Eltern den Partner mitnehmen dürfe, keine klare Antwort. Es ginge um die Kontinuität des Kontakts. Er verwies auf die Homepage des Sozialministeriums, dort würden zu den häufigsten Fragen die wichtigsten Antworten gegeben. Da es 100.000 spezifische Lebenssituationen gebe, sollen die Betreffenden gegebenenfalls direkt das Ministerium kontaktieren, sagte er.

Im Laufe des gestrigen Tages wurde die Homepage laufend adaptiert. Zu den engsten Angehörigen zählen Eltern, Kinder und Geschwister sowie der Lebenspartner. Leben die Eltern getrennt, so können minderjährige Kinder weiter getroffen werden. Explizit verwiesen wird aber darauf, dass nur der Besuch einzelner Familienmitglieder möglich ist. Auch Großeltern dürfen besucht werden, sofern dies zuvor regelmäßig so war.

Keine Familienfeiern

Innenminister Karl Nehammer (VP) sprach sich gestern dafür aus, dass Alleinstehende eine Person definieren sollen, die sie während des Lockdowns treffen wollen. Familienfeiern seien nicht zulässig, betonte er. Die Kontrolle durch die Polizei ist auf den öffentlichen Raum beschränkt. Im Freien sind Zusammentreffen von sechs Personen aus zwei Haushalten zuzüglich minderjähriger Kinder erlaubt.

Betreuungsbedarf an den Schulen noch unklar

Wie viele Kinder ab heute in die Schule gehen, war gestern noch völlig offen. Zwar wird es, wie berichtet, keinen Unterricht geben. Allerdings wird Betreuung angeboten. An den Standorten laufen die Erhebungen noch. Der oberösterreichische Bildungsdirektor Alfred Klampfer ging davon aus, dass mehr Eltern die Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder nutzen werden als während des ersten Lockdowns, „besonders im Volksschulbereich“. Zahlen, womit kalkuliert wird, nannte man bei der Bildungsdirektion nicht. Ähnlich war der Tenor auch in Wien, Niederösterreich, der Steiermark, Kärnten und im Burgenland. Der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) berichtete von ersten Rückmeldungen, wonach in den Zentralräumen der Bedarf enorm sei. Teilweise hätten 50 bis 70 Prozent der Eltern angegeben, dass ihre Kinder in die Schule kommen werden: „Ich glaube halt, dass das in Wirklichkeit der Intention eines Lockdowns widerspricht.“

JKU: Lehre wieder digital

Unklarheit gab es auch auf der Kepler-Uni in Linz, da für diese Woche noch Prüfungen vor Ort geplant sind. Es handle sich lediglich um vier Klausuren, betont Vizerektor Stefan Koch: „Wir wollen all jenen, die sich darauf vorbereitet haben, auch die Möglichkeit geben.“ Wer nicht teilnimmt, bekomme aber einen Ersatztermin. Generell werde die Lehre nun wieder digital abgehalten, Praxisübungen und Laborversuche seien verschoben.

