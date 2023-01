So reagieren Oberösterreichs Politiker auf das Wahlergebnis in Niederösterreich

SPÖ-Landesgeschäftsführer Florian Koppler tritt für eine Neuwahl auf Bundesebene ein. Auch wenn das Ergebnis "wie erwartet nicht erfreulich" sei, habe die ÖVP den "klaren ersten Platz erhalten", meinte oö. Landeshauptmann Thomas Stelzer. Die Grüne OÖ freuen sich über das Erreichen des Klubstatus im nö. Landtag.

Landtagswahl in Niederösterreich: Aktuelle Hochrechnungen und Ergebnisse

Die Menschen hätten die demokratischen Karten neu verteilt. Die ÖVP habe nicht mehr die absolute Mehrheit in diesem Land und "das ist gut so", sagte Haimbuchner. Jetzt müsse es in Niederösterreich zu einer Änderung der Politik kommen. Fraglich sei für ihn jedoch, ob die ÖVP unter Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner "die Zeichen der Zeit erkennt und den Wählerwillen respektieren wird". Die Bürger würden jedenfalls wissen, "dass die Freiheitlichen ihre Anliegen vertreten".

Auch für die SPÖ OÖ stand angesichts des Wahlausgangs im Nachbarbundesland außer Streit: "Die nächste krachende ÖVP-Niederlage zeigt, dass die Zeit der ÖVP an der Regierungsspitze abgelaufen ist", so Landesgeschäftsführer Florian Koppler. Er sieht aber auch auf Bundesebene die "Zeit für einen raschen Neustart". Gerade die in Niederösterreich sozialisierten Bundesregierungsmitglieder Kanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner hätten mit ihrer "Asyl-Symbolpolitik mit Zelten und dem Schengen-Veto wie ein Katalysator für die FPÖ gewirkt".

Die schlechte Grundstimmung der vergangenen Jahre, in der sich "viel Protest aufgestaut" habe, machte ÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger für die Verluste seiner Partei in Niederösterreich mit verantwortlich. "Ein genauerer Blick auf das Ergebnis zeigt, dass neben Prozenten auch die Plätze der Parteien verschoben wurden: Die bisher zweitplatzierte SPÖ ist deutlich auf den dritten Platz zurückgefallen", hielt er fest.

Die Grünen OÖ freuten sich über das vierte Mandat in Niederösterreich und damit über das Erreichen des Klubstatus. "In Summe ein sehr gutes Ergebnis, mit dem die Grünen NÖ ein festes Fundament gelegt haben, ihre Arbeit für Klimaschutz und Energiewende in Niederösterreich gestärkt fortzusetzen", hieß es.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Manfred Haimbuchner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.