So erlebte ich Bruno Kreisky

Der 1. März 1970 war ein windiger Vorfrühlingstag. Nichts deutete darauf hin, dass er zu einem Wendepunkt werden sollte. Als am Nachmittag erste Gemeinde-Resultate der Nationalratswahl eintrudelten, war bald klar: Die SPÖ würde stimmen- und mandatsstärkste Partei werden.

Bruno Kreisky wagte eine Minderheitsregierung; ein Jahr später gewann er die absolute Mehrheit.

Kreisky, geboren 1911, stammte aus dem jüdischen Bürgertum der Monarchie. Politisch aktiv war er schon als Schüler bei den "Revolutionären Sozialisten". Er musste vor den Nazis flüchten, kehrte – von vielen Genossen misstrauisch beäugt – zurück, wurde SPÖ-Chef, 1970 Bundeskanzler. Heute gelten die 13 "Kreisky-Jahre" als goldenes Zeitalter der Zweiten Republik.

Kreisky mit Heinz Fischer Bild: APA

Meinen ersten direkten Eindruck von ihm erhielt ich 1979 auf dem Stadtplatz von Braunau am Inn. Ich war Student. Kreisky war vor der Nationalratswahl am 6. Mai zu einem Wahlkampfauftritt in meine Heimatstadt gekommen. Er hatte den 20. April als Termin gewählt, jenen Tag, den NS-Nostalgiker als "Geburtstag des Führers" begehen.

Flammende Rede in Braunau

Entsprechend aufgeladen war die Stimmung auf dem Stadtplatz. Es gab Schlägereien zwischen Neonazis und Gegendemonstranten, ein Großaufgebot der Gendarmerie und mehrere Festnahmen. Einer der Gegendemonstranten, der im Arrest landete, war der Sohn des Braunauer Bürgermeisters.

1. März 1970: Josef Klaus gratuliert Wahlsieger Kreisky Bild: OON

Bei einbrechender Dunkelheit machten Beamte der Sicherheitswache dem Mann im Maßanzug den Weg zur Rednertribüne frei. Kreisky hielt zuerst seine Standardrede über Arbeitsplätze und Pensionen. Doch dann nütze er die spezielle Stimmung am Stadtplatz und warnte in flammenden Worten vor dem Neofaschismus, der in Braunau nicht Fuß fassen dürfe.

Diese feurige Rede beunruhigte örtliche SPÖ-Funktionäre zunehmend. Schließlich flüsterte einer dem Kanzler zu, dass Braunau seit langem von der SPÖ regiert werde und keine Brutstätte des Neonazismus sein könne (die SPÖ dominierte von 1945 bis 2011 in der Stadt).

Nach seiner Rede kümmerte sich Kreisky persönlich um die Genossen im Polizeigefängnis; sie wurden noch in der Nacht freigelassen.

"Eine Art Widerstandskämpfer"

An jenem Abend beeindruckte mich Kreiskys Wortmacht und Geistesgegenwart. Später, als Journalist, habe ich ihn noch oft erlebt.

Im April 1983, ich war Redakteur der "Wochenpresse" in Wien, erfuhr ich von einem Informanten, dass Armeekommandant Ernest Bernadiner nach 1936 Mitglied des hochverräterischen "Nationalsozialisten Soldatenrings" gewesen war. Bernadiner, der aus St. Ulrich bei Steyr stammte, gab das mir gegenüber widerwillig zu. Als ich Kreisky dazu befragte, fuhr er mich an: Er sei von den Austrofaschisten mit Nazis in eine Zelle gesteckt worden und könne verstehen, wie die Illegalen "damals" dachten. Sie hätten sich für "eine Art Widerstandskämpfer" gegen das Dollfuß-Regime gehalten, daraus dürfe man ihnen "keinen Strick drehen".

Jeder habe das Recht auf politischen Irrtum – auch der Bundesheer-General, der in einer Nazi-Geheimorganisation gewesen war.

OÖN vom 22. April 1970 Bild: OON

Kreiskys Umgang mit der NS-Vergangenheit bleibt ein Schatten auf seiner Ära, auch durch die "Affäre Wiesenthal", die in Wahrheit eine Affäre Friedrich Peter war.

"Nazi-Jäger" Simon Wiesenthal enthüllte 1975, dass der FPÖ-Chef (er stammte aus Attnang-Puchheim) einer SS-Truppe angehört hatte, die im Zweiten Weltkrieg Massenmorde an Zivilisten begangen hatte. Peter erklärte, er habe davon nichts mitbekommen.

Kreisky nannte Wiesenthal einen "Gestapo-Spitzel" und wurde wegen übler Nachrede verurteilt.

"Der kann ja net amal Englisch"

Besonders in Erinnerung ist mir ein Gespräch mit Kreisky als Altkanzler. 1986 arbeitete ich bei "Profil"; es war auf dem Höhepunkt der "Affäre Waldheim". ÖVP-Präsidentschaftskandidat Kurt Waldheim hatte Teile seiner Biografie geschönt. Die Information war angeblich aus den USA an Kreiskys Nachfolger Fred Sinowatz geflossen.

Die Redaktionskonferenz beschloss, ich solle den Altkanzler fragen, ob er eine Verbindung von Sinowatz zum World Jewish Congress für möglich halte oder sogar davon wisse. Ich wählte Kreiskys private Nummer, sie stand im Telefonbuch. Er hob den Hörer ab, lauschte der Frage und antwortete in gallenbitterer Kürze: "Na. Der Herr kann ja net amal Englisch."

Dieser beleidigende Ausspruch bewies seine Enttäuschung über den Nachfolger, den er selbst ausgesucht hatte – und die Entfremdung von der SPÖ, die seine letzten Lebensjahre verdüsterte.

Ein Ausnahmepolitiker

Bruno Kreisky hatte und machte Fehler, aber seine Zeit war voll Fortschrittsoptimismus und Dynamik. Den Boden aufbereitet hatte Josef Klaus (ÖVP), der von 1966 bis 1970 einer Alleinregierung vorstand.

Ein Kernanliegen Kreiskys waren die Frauenrechte.

1973 wurde die Fristenlösung beschlossen, 1975 die Gleichberechtigung in der Ehe. Umgesetzt wurden auch der Mutter-Kind-Pass, die Geburtenbeihilfe, das neue Karenzgeld, die Gleichstellung ehelicher und unehelicher Kinder – alles Veränderungen, die heute längst selbstverständlich sind.

Kreisky mit Hannes Androsch Bild: OÖN:Oberösterreichische Nachrichten

Fortschritte wurden auch in der Bildungspolitik erzielt. Kreisky setzte Schülerfreifahrten, Gratisschulbücher und die Demokratisierung der Unis durch.

Zu seinen Fehlern gehörte die Verstaatlichtenpolitik, die zu riesigen Verlusten führte.

„Ein Solitär, eigentlich zu groß für das Land“

Auf Mallorca verbrachte Bruno Kreisky seine Sommerurlaube. Auf die Frage warum, antwortete er trocken: „Weil ich mir Kärnten nicht leisten kann.“ – Wer war der Politiker, der Österreich 13 Jahre lang regierte, dabei drei Mal die absolute Mehrheit für die SPÖ gewann und sich leisten konnte, solche Antworten zu geben?

„Kult-Kanzler Kreisky“ ist der Titel des Werks, mit dem nun Christoph Kotanko, seit neun Jahren Wien-Korrespondent der OÖNachrichten, ein dichtes Bild vom „Sonnenkönig“ und seiner Zeit vorlegt.

„Er war ein Solitär, eigentlich zu groß für das Land“, schreibt Kotanko eingangs.

Was folgt, ist eine an Fakten reiche und mit vielen Zitaten und Anekdoten gewürzte Annäherung an die Faszination Kreisky, an den Sozialdemokraten mit Hang zu Maßanzügen, an den Weltpolitiker, an den Reformer und an den verbitterten alten Mann in seiner letzten Kanzler-Phase, in der er sich mit seinem politischen Ziehsohn Hannes Androsch überwarf, unversöhnlich bis zum Ende.

Kotanko hat auch viele Wegbegleiter Kreiskys besucht, darunter Heinz Fischer (der das Vorwort beisteuert), Hannes Androsch oder Kreiskys Büroleiterin Margit Schmidt. Diese Gespräche haben viel Raum und beleuchten den Politiker und Menschen Kreisky in vielen Facetten, passend zu einem der Lieblingszitate Kreiskys: „Ich bin kein ausgeklügelt Buch, ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch.“ – Am Ende ertappt man sich dabei, dass man die letzten Seiten langsamer liest, weil man noch nicht aufhören möchte. Kann man etwas Besseres über ein Buch sagen?

Christoph Kotanko: Kult-Kanzler Kreisky. Ueberreuter, 196

Seiten, 22,95 Euro.

Buchpräsentation

Die Premiere für das Buch

„Kult-Kanzler Kreisky – Mensch und Mythos“ von Christoph Kotanko steigt am Montag, 24. Februar, in Linz.

Die Thalia-Filiale in der Linzer Landstraße 41 lädt zur Buchpräsentation, bei der der Autor und der ehemalige SP-EU Abgeordnete und langjährige Volkshilfepräsident Josef Weidenholzer über die Ära Kreisky diskutieren.

Beginn 19 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

