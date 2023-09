So abhängig ist Österreich von Putin

Gasimporte – im Juli betrug Anteil an russischem Gas 66 Prozent

Was ist inhaltlich dran an der Kritik, die Martin Selmayr geäußert hat? Tatsächlich ist Österreich weiter in beträchtlichem Ausmaß abhängig von russischem Gas. Bevor Putin die Ukraine überfiel, hatte die Alpenrepublik rund 80 Prozent ihres Gasbedarfs aus Russland gedeckt. 2022 kamen im Schnitt noch 57 Prozent des Gases aus Russland. Die monatlichen Werte schwanken. Heuer im Juli waren es 66 Prozent.