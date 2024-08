Sky Shield: Wie die Finanzierung gesichert werden soll

Diesen Donnerstag verhandeln Volkspartei und Grüne über ein brisantes Thema. Es geht darum, die Finanzierung des europäischen Raketenschutzschirms Sky Shield für die Zukunft abzusichern. Am 12. September tagt der Budgetausschuss, wo der Entschließungsantrag behandelt werden soll, am 18. September könnte das sogenannte "Vorbelastungsgesetz" für den weiteren Ausbau zur Aufstockung von Sky Shield in der letzten Plenarsitzung vor der Nationalratswahl beschlossen werden.