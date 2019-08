Skurriler Slogan-Streit: Drei, die unsere Sprache sprechen

"Einer, der unsere Sprache spricht". So lautet einer von mehreren Slogans der neuen Plakatwelle, mit denen die ÖVP ihren Kanzlerkandidaten Sebastian Kurz ab sofort bewirbt. Das Problem daran: Mit dem Spruch wirbt bereits der FP-Listenzweite Herbert Kickl auf seinem Facebook-Profil. Zwei, die also eine Sprache sprechen? Wohl kaum in einer Regierung. Schließlich hat Kurz eine Zusammenarbeit mit einem Minister Kickl bereits ausgeschlossen.

Aus der FPÖ gab es jedenfalls hämische Kommentare: Dass die ÖVP "gern unser Wahlprogramm übernimmt, ist uns bekannt – aber dass man nun sogar unsere Slogans kopiert, erreicht schon einen neuen Höhepunkt", hieß es gestern in einem Eintrag auf der blauen Facebook-Seite. Mit dem "Kampf gegen den politischen Islam und einem weiterreichenden Kopftuchverbot" leihe sich Kurz bereits blaue Themen aus, fügte FP-Generalsekretär Christian Hafenecker an.

Dessen VP-Amtskollege, Karl Nehammer, ließ den Vorwurf des Abkupferns nicht auf sich sitzen: Der Slogan stehe schon lange und sei wegen des wochenlangen Vorlaufs in der Plakatproduktion erst jetzt draußen. Weshalb Nehammer mutmaßte, dass sich ein blauer Spion in die Großdruckerei eingeschlichen und den türkisen Werbespruch der FPÖ gesteckt haben könnte. Und der habe "der Spruch offensichtlich so gut gefallen, dass die FPÖ ihn jetzt übernehmen wollte", sagte Nehammer.

Geht es um die Urheberschaft, dann hat Kickl jedenfalls die älteren Rechte. Bereits im Wahlkampf 1999 hat er dem damaligen Spitzenkandidaten Jörg Haider den Satz "Einer, der unsere Sprache spricht" aufs Plakat getextet. Im Wiener Wahlkampf 2015 warb dann Nachfolger Heinz-Christian Strache sogar als "Einziger, der unsere Sprache spricht".

Mit "Einer, der auf unsere Werte schaut" muss sich Kurz eine zweite Botschaft, diesmal mit FP-Spitzenkandidat Norbert Hofer, fast teilen. Denn der will "Einer, der noch unsere Werte lebt" sein.

Rückschlag vor Gericht

Einen Rückschlag gab es für Kurz im Streit mit der SPÖ: Das Oberlandesgericht Wien bestätigte die einstweilige Verfügung, wonach der VP-Obmann nicht mehr behaupten darf, die SPÖ könnte als Drahtzieher hinter Herstellung und Veröffentlichung des Ibiza-Videos stehen. Für entsprechende Aussagen, in denen auch Tal Silberstein ins Spiel gebracht wurde, fehle jeder Beleg, so das Gericht. Die ÖVP will alle Rechtsmittel ausschöpfen. (jabü/luc)