"Skifahren geht hervorragend": Kritik an Seilbahnen-Chef Hörl nach ORF-Diskussion

Weiße Bänder auf grünen Wiesen. Es sind Bilder, die in den vergangenen Wochen Österreichs Skigebiete geprägt haben und stellvertretend für die Klimaerwärmung stehen. So wenig Schnee wie in den vergangenen Weihnachtsferien hat es in Österreich seit 1961 nicht mehr gegeben - und das Ideal von Wintertourismus liegt derzeit meilenweit von der Realität entfernt.