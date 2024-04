Skandal um russische Agenten: Spionage-Paragraf wird verschärft

Die Spionage von ausländischen Nachrichtendiensten soll in Österreich nicht nur strafbar sein, wenn sie sich gegen heimische Interessen richtet, sondern auch, wenn andere Staaten oder internationale Organisationen ausgekundschaftet werden. Dieses Vorhaben der grünen Justizministerin Alma Zadic stößt auf breite Zustimmung des Koalitionspartners ÖVP und der Opposition.

Zadic will bestehende "Lücken" schließen. "Wir müssen darauf achten, dass alle Spionageaktivitäten in Österreich strafbar sind, egal, gegen wen sie sich richten", sagte Zadic am Donnerstag im ORF-"Morgenjournal".

In Wien haben zahlreiche internationale Organisationen wie die UNO, die OSZE oder die OPEC ihren Sitz, dazu kommen viele diplomatische Vertretungen. Die bestehende Regelung macht es ausländischen Geheimdiensten in Österreich relativ leicht.

Verfolgt wird derzeit nur, wer etwa ein Ministerium ausspioniert, nicht dagegen jemand, der das bei der UNO tut.

Karners Zusatzwunsch

Innenminister Gerhard Karner (VP) befürwortet eine "Strafverschärfung", hat aber einen Zusatzwunsch: Die Behörden sollen auch Telefonate abhören dürfen, die über Messenger-Dienste geführt werden. Das lehnen die Grünen bisher ab. In anderen europäischen Staaten gibt es die Möglichkeit, die Karner anpeilt.

SP-Justizsprecherin Selma Yildirim ist für eine Erweiterung des Paragrafen 256, FP-Mandatar Harald Stefan kann sich auch ein höheres Strafmaß vorstellen; derzeit ist eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren vorgesehen. Die Neos-Abgeordnete Stefanie Krisper stößt sich daran, dass sogar Spionage gegen die Interessen von Österreichs EU-Nachbarländern nicht strafbar ist – das müsse sich ändern.

„Systematischer Geheimnisverrat“

Neue Details zu den Vorwürfen gegen Egisto Ott, den mittlerweile festgenommenen Ex-Agenten des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT): Laut Haftbefehl, den der „Falter“ veröffentlichte, hat Ott „systematisch geheime Tatsachen sowie personenbezogene Daten aus polizeilichen Datenbanken zum Zweck der Übermittlung an (das ehemalige Wirecard-Vorstandsmitglied) Jan Marsalek und an unbekannte Vertreter der russischen Behörden gesammelt“.

Marsalek hatte Umgang mit russischen Nachrichtendienstlern und hielt sich oft in Moskau auf. Er benutzte vier österreichische Pässe und einen Diplomatenpass.

Der Wiener ist seit Juni 2020 auf der Flucht und wird mit internationalem Haftbefehl wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs sowie wegen Untreue und weiterer Vermögens- und Wirtschaftsdelikte gesucht. Er gilt als Hauptverdächtiger der Bilanzfälschung bei Wirecard im Umfang von mindestens 1,9 Milliarden Euro. Er dürfte sich aktuell in Russland aufhalten.

Regimegegner ausgespäht

Sein Komplize Ott soll unter dem Vorwand, Extremisten zu beobachten, im Auftrag Russlands Regimegegner ausspioniert haben, die in Europa Schutz suchten.

In der 86 Seiten umfassenden Festnahmeanordnung wird das Beispiel eines ehemaligen FSB-Agenten genannt, der mit seiner Familie aus Russland geflüchtet war und in Montenegro Asyl erhalten hatte. Für die Jagd nach dem Ex-Agenten habe Ott „wissentlich seine hoheitliche Befugnis missbraucht“, sprich: sein Amt gesetzwidrig ausgeübt.

Auf Otts Handy wurde die als geheim eingestufte Formel für das Nervengift Nowitschok gefunden. Dieses stark wirksame Nervengift wurde ab den 1970er Jahren in der Sowjetunion entwickelt. Ebenfalls entdeckt wurden eine „Fehleranalyse und Verbesserungsvorschläge“, wie man eine „reibungslose Abwicklung von Attentaten“ auf Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin „gewährleisten könne“ – etwa beim „Tiergartenmord“ in Berlin, bei dem die aus Russland stammenden Attentäter festgenommen wurden.

Ott hat sich angeblich damit gerechtfertigt, das seien „nur Spielereien“ gewesen.

