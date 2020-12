"Es ist sinnvoll und vertretbar, dies abzuwarten, um die ordnungsgemäße Prüfung als Grundlage für die Bewerbung der Impfung zu haben", sagt Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler-Uniklinikum Linz (KUK), der es "großartig" findet, dass ein Impfstoff nun tatsächlich schon im Jänner verfügbar sein dürfte. In den nächsten Wochen gelte es, in Österreich Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit zu leisten, damit sich viele Menschen impfen lassen. "Nicht wenige stehen Impfungen generell und einem Impfstoff, bei dem es noch keine Langzeiterfahrungen gibt, skeptisch gegenüber."

Video: Am Montag war Bernd Lamprecht bei Armin Wolf in der ZIB2 zugeschaltet.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Befreiungsschlag" in London

Die EMA sei sorgfältig in der Sichtung und Bewertung der Unterlagen, es bestehe kein Grund, die Behörde unter Druck zu setzen, sagt Clemens Martin Auer, Sonderbeauftragter des Gesundheitsministeriums: "Sorgfalt ist notwendig für die Qualität der Zulassung." Österreich stehe jedenfalls bereit, im Jänner mit der Ausrollung der ersten Impfungen zu beginnen.

Lamprecht sieht "wesentlich höheren Druck" in Großbritannien: "Weil das Gesundheitssystem bei weitem nicht so viel imstande ist zu leisten wie bei uns." Auch die Todeszahlen seien dort viel höher (935 pro eine Million Einwohner; Österreich: 439). Man wolle wohl mit Impfungen rasch einen "Befreiungsschlag" schaffen. (az)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.